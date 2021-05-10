Ermenistan Karabağ’dan çekilmedi

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Dağlık Karabağ savaşı sonrası imzalanan mutabakatla bölgeden çekilmesi gereken Ermeni güçlerinin Karabağ’daki varlığı sürüyor.

Ceyhun Aşirov

10 Kasım 2020’de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan tarafından imzalanan ateşkes anlaşması Ermeni güçleri tarafından ihlal ediliyor.

Ermenistan, söz konusu anlaşmanın 4. Maddesinde yer alan, ‘’Rus barış gücü birliği, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin çekilmesine paralel olarak konuşlandırılacaktır” ilkesine aykırı olarak bölgedeki varlığını sürdürüyor.

Rus Barış gücünün yerleştiği Hankendi’de Ermenistan güçleri İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliğinin Nazi ordusu karşısında kazandıkları zaferin 76. yıldönümünü nedeniyle ‘’askeri yören’’ düzenledi.

ARTUTYAN DA TÖRENDE

Öte yandan Azerbaycan’ın Kırmızı Bülten ile aradığı, Dağlık Karabağ’daki Ermenistan güçlerinin lideri Arayik Harutyunyan, Dağlık Karabağ’ın Hocavend iline giderek görüşmeler yaptığı ve bazı törenlere katıldığı ile ilgili resmi sayfalarından görüntüler yayınladı.

Ermenistan güçlerinin illegal olarak yaptığı törenlerle ile ilgili Azerbaycan tarafı resmi bir açıklama yaptı. Bölge kaynakları Azerbaycan tarafının bu görüntülerden ciddi rahatsız olduğunu ve diplomatik kanallardan söz konusu rahatsızlığı Rusya tarafına ilettiğini aktarıyor.

https://www.dirilispostasi.com/haber/7069780/ermenistan-karabagdan-cekilmedi