Aziz George İsim Bayramı Kutlandı

Arapçada Aziz George (Cevarcios) olarak anılan bu azizin esas anma günü 23 Nisan günü bazı Ortodoks Kiliseleri’nde eğer Paskalya Bayramı’ndan önce rastlarsa bu anma gününün Ay takvimine göre, karşılığı olan 6 Mayıs’ta yapılması bir gelenek haline gelmiştir. Hristiyanlıkta Aziz George’un ikonası, en yaygın biçimde beyaz bir at üzerinde olarak resmedilir.

Mersin Aziz Mihail ve Aziz Cebrail Rum Ortodoks Kilisesi’nde de yapılan özel ayinle Aziz George, 6 Mayıs günü anıldı, aynı zamanda adı “George” olan kişilerin de isim bayramıdır.

Türkiye topraklarında doğmuş ve yaşamış bu önemli Aziz, 3’üncü yüzyılda kesin olarak bilinmeyen bir yılda Kapadokya bölgesinde Hristiyan anne ve babadan dünyaya geldi. Anne tarafının Filistin bölgesinden olmasından dolayı, yetişkin yaşlarda babasının vefatından sonra annesiyle Filistine yerleşir ve Roma Ordusu’nda Binbaşı rütbesine yükselir. Bu görevde büyük başarılar kazanır ve “Muzaffer Komutan” lakabıyla anılmaya başlar. İmparator Diocletianus döneminde İsa Mesih’e olan imanını itiraf eder. Ama İsa Mesih’e olan imanın nedeniyle birçok işkence ve zulme maruz kalır ve M.S. 296 yılında kafası kesilerek şehit edilir. Filistin’de annesinin köyü olan Lidde Kasabası’nda defnedilir.

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