Tam kapanma döneminde her gün bir Osmanlı eseriyle evlere konuk oluyor

TRT İzmir Radyosu ses sanatçısı Çağlar Fidan, tam kapanma süresince her gün Osmanlı döneminden bir eseri seslendirerek, müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Salih Şeref

TRT İzmir Radyosu ses sanatçısı Çağlar Fidan’ın, sosyal medya hesapları üzerinden başlattığı “17 günde 17 eser” projesi evlerinde bulunan dinleyiciler tarafından büyük beğeni kazandı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Araştırmaları yüksek lisans programında “Osmanlı İstanbul’unda kahvehane müziği” alanında araştırmalarına devam eden Fidan, tam kapanma döneminde başlattığı projesini ve hikayesini AA muhabirine anlattı.

“İlk paylaşımımı yaptıktan sonra beklemediğim bir etkileşim aldım”

Fidan, klasik Türk müziğine olan ilgisinin edebiyat ve tarih okumalarıyla başladığını belirterek, küçükken ailesinin de kendisini halk müziğine yönlendirdiğini söyledi.

İlerleyen yaşlarda icra ettiği müziğin çok büyük bir arka planı olduğunu keşfettiğini ifade eden genç müzisyen, “Özellikle tarihe olan merakımla müziğin daha eski devirlerine de ilgim arttı.” dedi.

Tam kapanma kararı açıklandıktan sonra bu dönemde kendini geliştirebileceği bir şeyle meşgul olmak istediğini dile getiren Çağlar Fidan, “Hem de evlerinde oturanlara moral olması için bir şey yapmak istedim. Her gün Osmanlı dönemine ait bir eser kaydedip paylaşmaya karar verdim. İlk paylaşımımı Twitter’da yaptıktan sonra beklemediğim bir etkileşim aldım. Umarım insanları biraz olsun keyiflendirebiliyorumdur.” diye konuştu.

Fidan, seçtiği eserlerin konu olarak daha ziyade o dönemin gündelik hayatını anlattığına işaret ederek, “Mesela (seslendirdiklerimin arasında) bir Rum dilbere aşık olduğunu yazdığı şarkıda dile getiren Tanburi Mustafa Çavuş’a yer verdim. Onların biraz olsun özel hayatlarına dokunabilmek ilgimi çekiyor. O yüzden bu tip eserleri seçiyorum.” ifadelerini kullandı.

“Ramazanda müzik her bakımdan önemli bir meseledir”

Kapanmanın ramazan ayına denk gelmesinden dolayı hesabından Karagöz- Hacivat müziklerini de seslendirerek paylaştığını aktaran başarılı müzisyen, şunları kaydetti:

“Ramazanda müzik her bakımdan önemli bir meseledir. Sahur için mani okuyan davulcunun bile aslında yaptığı müzik makamsal oluyor. Özellikle İstanbul’da meşhur Direklerarası’nda ramazan eğlenceleri çok yaygındı. Oradaki semai kahvelerinde, aşık kahvelerinde veya tiyatrolarda dönemin meşhur sazendeleri, hanendeleri ilgi çekici konserler vermişti.”

Çağlar Fidan, paylaştığı videolara sosyal medyadan olumlu yorumlar aldığını vurgulayarak, kendisine katkı sunan, eleştiren ve tebrik eden herkese teşekkür etti.

Fidan, tam kapanmanın başladığı günden bu yana, “Rakı İçtim Fincandan”, “Gülüm Takmış Takıştırmış”, “Hele Ol Dilber-i Rana Arada Bir Çakıyor”, “Nihan Ettim Seni Sinemde Ey Mehpare Canımsın”, “Bir Urum Dilbere Oldum Müptela”, “On Kere Demedim mi Sana Sevme Dokuz Yar”, “Kuzum Söyle Bana Şimdi”, “Görmek İster Daima Her Yerde Çeşmanım Seni” eserlerini icra etti.

Çağlar Fidan

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü mezunu olan Fidan, Nevzat Atlığ, Münip Utandı, Şehnaz Rizeli, Sinem Özdemir, Gülşah Çubukçuoğlu Sönmez ve Gediz Çoroğlu gibi isimlerle repertuvar, Ayşegül Aral Altıok ve Fidan Kurt ile ses eğitimi, Serkan Mesut Halili ile kanun enstrümanı üzerine çalıştı.

Fidan, 2014’te Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nda misafir ses sanatçısı olarak yaklaşık 1 yıl görev aldı. TRT Genel Müdürlüğü’nün 2015 yılında açtığı sınavı kazanarak İstanbul Radyosu’na atanan genç sanatçı, şu an TRT İzmir Radyosu’nda ses sanatçısı olarak görev yapıyor.

AA