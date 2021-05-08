İstanbul’da Süryani Kilisesi inşaatı sürüyor

İstanbul Yeşilköy’de, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi’nin yapım çalışmaları devam ediyor. Kaba inşaatı biten yapı, Cumhuriyet tarihinde yapılan ilk Süryani kilisesi olacak.

Abdulvahap Kartal

Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Kilisesi’nin temel atma töreni 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı.

Kilisenin inşaat sürecini İstanbul Süryani Kadim Vakfı yönetiyor. Elektrik ve mekanik tesisatlarında ciddi bir ilerleme var. Dış cephe kaplaması tamamlanmak üzere. Alüminyum doğrama ve cam pencerelerin büyük kısmı yerleştirildi.

Kubbe ve çan kulesi montajlanıyor

Kilise, 4 bin 400 metrekarelik alanda inşa edildi. 7 kattan oluşan binanın toplam alanı bin 500 metrekare. 25 metre yüksekliğindeki kilisenin kubbe ve çan kulesi montajları devam ediyor.

Kilisede kültür salonu ve ana etkinlik salonları yer alacak. Kilisenin, Süryani cemaatinin bağışlarıyla yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Kamera: Ahmet Bağış

https://www.trthaber.com/haber/yasam/istanbulda-suryani-kilisesi-insaati-suruyor-579271.html