Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ’daki savaşta 2 bin 895 şehit verdi

Ruslan Rehimov

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 27 Eylül 2020’de başlayan ve 10 Kasım 2020’de Ermenistan’ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaştaki can kayıplarıyla ilgili bilgilerin güncellendiği belirtildi.

Daha önce 2 bin 881 olarak açıklanan şehit sayısının, bazı cenazelerin bulunması ve kimliklerinin belirlenmesiyle 2 bin 895’e ulaştığı ifade edildi.

19 askerin de kayıp olduğu bildirilen açıklamada, defnedilen şehit askerlerin isimlerine yer verildi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020’de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy kurtarılmış, bunun üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş ve işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu, 20 Kasım 2020’de Ağdam’dan, 25 Kasım 2020’de Kelbecer’den ve 1 Aralık 2020’de Laçın’dan çekilmişti.

AA