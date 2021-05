Bodrum iftarı

Sahrap Soysal

Zengin mutfağı ile Akdeniz ve Rum mutfağının harmanlandığı yemeklerden oluşan Bodrum mutfağının kendine has yemekleri azımsanmayacak kadar fazladır.

Deniz kenarında bulunan Bodrum’da deniz ürünlerinin ayrı bir yeri vardır ve pişirme şekli ile de fark yaratır. Aynı zamanda Ege Bölgesi’ne has yabani otlarla yapılan mezeler de Bodrum lezzetlerinin arasında yer alır. Hafif ve lezzetli yemekleri ile dikkat çeken Bodrum mutfağında başka yörelerde de bilinen yemeklerin dışında sadece Bodrum’da tadabileceğiniz yemekler de yer alır. Bodrum’da denenmesi gereken yemekler arasında çökertme kebabı, kabak çiçeği dolması, ekşili palamut, ahtapot çorbası ve kaya koruğu salatası gibi lezzetler gelir.

OTLU POĞAÇA

MALZEMELER

* Yarım su bardağı yoğurt * 1 paket karbonat * 1 paket kabartma tozu * 2 çay kaşığı tuz * 1 yemek kaşığı tozşeker * 1 yumurtanın akı * 1 çay bardağı zeytinyağı k 1 çay bardağı sıvı yağ k 1 tatlı kaşığı mayonez k 1/3 demet maydanoz (çok ince doğranmış) k 1/3 demet dereotu (çok ince doğranmış) k 1 adet yeşil soğanın sadece yeşil kısmı (çok ince doğranmış) k Yaklaşık 3.5 su bardağı tam buğday unu k Ayrıca yarım su bardağı ekstra tam buğday unu.

YAPILIŞI



Derin bir kaba yoğurt, karbonat ve kabartma tozunu ekleyip tel çırpıcıyla çırpın. Tuz, şeker, yumurta akı ve yağları ekleyin. Mayonez poğaçayı hem çıtırık yapar hem de ertesi gün de poğaçanız bayatlamaz. Mayonezi de ekleyip yeniden çırpın. Maydanoz, dereotu, yeşil soğanı da ekleyip karıştırın. Azar azar unu eklerken, bir yandan da hamuru yoğurun. Oldukça yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edeceksiniz. Mutfak tezgâhına kalan ½ bardak ekstra unu serpiştirip, hamuru biraz daha yoğurup toparlayın. Sonra iki elinizle yuvarlayıp, bilek kalınlığında uzatın. Bir parmak eninde kesip, her bir parçayı pinpon topu büyüklüğünde yuvarlayıp, pişirme kâğıdı serili tepsiye aralıklı olarak dizin. Üzerlerine hafif bastırıp, çörekotu, susam serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 dereceli alt-üst konumdaki fırında en az 30-35 dakika pişirip çıkarın.

GİRİTLİ KÖFTE PAÇASI



MALZEMELER



* 2 adet hazır yufka

İç harcı için: * 200 gr yağsız dana kıyması * 1 adet orta boy kuru soğan * 1 adet orta boy patates * 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon * 6 su bardağı sıcak et ya da tavuk suyu

Sos için: * 2 çay kaşığı kırmızı toz biber, nane * 1 tatlı kaşığı biber salçası * 1 yemek kaşığı tereyağı * 5 yemek kaşığı zeytinyağı * 1 çay bardağı su

YAPILIŞI

Önce 6 bardak et ya da tavuk suyu hazırlayın. Bunu hazır bulyonlarla da yapabilirsiniz. 1’inci yufkayı mutfak tezgâhına serip 4 eşit parçaya ayırın. Parçaları tekrar 2’ye bölerek 8 adet üçgen elde edin. Parçaların hepsini üst üste koyup tekrar 2’ye bölün. Eşit büyüklükte 16 adet yufka elde edeceksiniz. Aynı şekilde diğer yufkaları da kesip hazırlayın. Toplamda 48 parça yufkanız olacaktır. Bu da bir fırın tepsisini doldurmaya yeterlidir. Harcı için kıyma ve rendelenmiş kuru soğanı büyükçe bir kaba koyun. rendelenmiş patates, tuz, karabiber, kimyonu katıp iyice yoğurun. Yufka parçalarının geniş tarafına kıymalı harçtan 2’şer tatlı kaşığı kadar koyup kenarlarını içe doğru katlayarak tıpkı kalem böreği gibi rulo şeklinde sarın. Uçlarını suya batırarak yapıştırın. Börekleri sıvı yağla hafifçe yağladığınız fırın tepsisine (ben en büyük boy yuvarlak borcama yerleştirdim) yan yana yerleştirin ve 5 dakika önceden ısıtıp 200 derece alt-üst ayara getirdiğiniz fırında, üzerleri iyice kızarıp sararıncaya kadar en az 30-35 dakika pişirin. Fırından çıkarın. Üzerine sıcak haldeki tavuk ya da et suyunu gezdirin. (Tavuk ya da et suyunu, ılık su içerisinde erittiğiniz hazır bulyonla da elde edebilirsiniz.) Tepsiyi hafifçe sallayın ve üzerine bir başka tepsi kapatıp, 10 dakika bekletin. Börekler, et suyunu çekip kabaracaktır. Yoğurdu, sarmısakları ekleyerek karıştırın. Sarmısaklı yoğurdu sıcak haldeki böreklerin üzerine gezdirin. Üzerinin sosu için tereyağı, zeytinyağı, salça, toz biber ve naneyi bir tavaya koyup orta ısılı ateşte suyla beraber 5-6 dakika pişirin. Ocaktan alıp yoğurtlu böreklerin üzerine gezdirdikten sonra servise sunun.

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/sahrap-soysal/kayseri-iftari-41803952