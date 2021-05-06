PATRİK HAZRETLERİ ANKARA’DA

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 5 Mayıs 2021, Çarşamba sabahı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği iftar yemeğine katılmak amacıyla Ankara’ya hareket etti. Patrik Hazretleri’ne Peder Şirvan Mürzyan refakat etti.

Çankaya Köşkü’nde gerçekleşen yemekte Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yanı sıra bakanlar da hazır bulundular. Konuklar arasında, Rum Patriği Kadasetli Bartholomeos Hazretleri’nin, Süryani Patrik Vekili Metropolit Filüksinos Yusuf Çetin’in, Süryani Katolik Patrik Vekili Mons. Orhan Çanlı’nın ve Musevi cemaati Hahambaşısı Rav İzhak Haleva’nın yanı sıra, azınlık cemaatlerinden yöneticiler de yer almaktaydılar. Diğer yandan, ERVAB ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu ve AK Parti MKYK üyelerinden Dr. Sevan Sıvacıoğlu da davete katılanlar arasındaydılar.

Sıcak bir ortamda geçen davet esnasında, Sayın Cumhurbaşkanı konukları selamladı ve Türkiye’nin hoş manzaralarından birinin bir sofra etrafında belirdiğini hatırlattı. Ülkemizin kültürel zenginliğinin bir parçası olan azınlık cemaatlerinin ruhani önderleri ve temsilcileri aynı masa etrafında toplanmışlardı. Bu manzara farklı renklerin bir araya gelerek oluşturduğu hoş mozaiği hatırlatmaktaydı. Yemek esnasında, katılımcılar da birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, davet münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanı’na teşekkürlerini sundular.

Patrik Hazretleri, bu akşam Ankara’da kaldıktan sonra, yarın sabah İstanbul’a dönecek.

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