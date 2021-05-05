Sefersiz saldırılar

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

ABD Başkanı Biden’ın sözde soykırım açıklamasına tepki açıklamalarından başka bilimsel olarak verilmiş bir ciddi karşılık yok… Örneğin yüz tarihçi bir araya gelip bir mektup yazmadı… Ve 250 üniversite rektörü ve yönetimi de bir araya gelip bildiri yayınlamadı… Emekli büyükelçiler ve emekli general ya da amiraller de… Avrasya İncelemeleri Merkezi Başkanı emekli büyükelçi Ömer Engin Lütem Ermeni sorunu ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapmış… * Soykırım yaptığı iddia edilen Osmanlı Devleti’nde 29 paşa, 22 bakan, 33 milletvekili, 7 büyükelçi ve 11 başkonsolosun çalıştığını vurgulayan emekli büyükelçi Ömer Engin Lütem 1912 ve 1913 yıllarında yani Balkan Savaşları sırasında dışişleri bakanının Gabriel Naroduncıyan adlı bir Ermeni vatandaşının olduğuna dikkat çekiyor… Agop Kazakyan’ın maliye bakanı, Ohannes Sakız Paşa’nın ise hazine-i hassa bakanı olduğuna da… Kim biliyor bu gerçekleri? Bizden başka dışımızdaki dünyayı idare edenler biliyor ama yine de gündeme getirmiyorlar… Ya biz? Tepki açıklamalarıyla vaziyeti idare ediyoruz… * Beylerbeyi Sarayı’nı Kirkor Balyan, Ortaköy Camisi’ni Nigogos Balyan ve Dolmabahçe Sarayı’nı Garabet Balyan gibi üç Ermeni mimara yaptıran Osmanlı Devleti’nin gündeminde ırklara ve farklı dinlere mensup olanlara karşı soykırım aklından dahi geçmemiştir.. Yalnız madalyonun öteki yüzüne baktığımızda başka gerçekler de var… * Ermenilerin isyanlarından söz eden yok gibi… Emekli büyükelçi Ömer Engin Lütem bu konuda ise diyor ki: 1889 ve 1909 yılları arasında 39 Ermeni isyanı vardır. 93 Harbi’nden sonra Kara Haç adıyla gizli bir Ermeni Derneği kurulmuş ve Van civarında Müslümanlara ve bazı Ermenilere karşı suikastlar düzenlenmiştir… Ve 1905 yılında Sultan Abdülhamid Han’a düzenlenen suikast vardır… Yani devlete sadık olan Ermeniler de var, sadık olmayıp terör ve isyanlara başvuranlar da var… Emekli büyükelçi Lütem’in ODTÜ’de 2010 yılında yaptığı doktora tezinde daha çok bilinmeyen gerçekler var… * Bu gerçeklere rağmen biz kendimizi sessizliğe mahkûm etmişiz… Haklı iken haksız konuma düşürülmeyi de… Lakin ne yaparsak yapalım bizi anlamak istemeyenlerin sayısı da oldukça fazla… Aklımıza yıllar önce Türkiye’yi ziyaret eden ABD’li senatör Robert Torricelli’nin söylediği sözler düşüyor… Boğaz’da yemek yedikten sonra dönüp Türk heyetine diyor ki: Dostlarım güzel bir coğrafyadasınız ama yanlış dindesiniz! * Meselenin özü bu… Gizledikleri ve söyleyemedikleri rahatsızlık da… Haçlı Seferleri bitmedi ve bitmeyecek… Yani sefersiz saldırılara devam edilecek… Hürriyet Gazetesi