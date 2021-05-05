Papa Françesko, Mayıs Ayı Duasını Finans Dünyasına Adadı

Papa Françesko, 2021 Mayıs ayının dua konusunu açıkladı ve finansal piyasalardaki spekülasyonu sınırlanması ve insanları korumaları çağrısında bulundu.

Ekonomik krize dikkat çeken Papa Françesko, Mayıs ayının dua konusunu finans dünyasına adadı. İnsanların yaşamları ile şu anda çeşitli finans piyasalarında görülen kopukluk nedeniyle endişeli olduğunu dile getiren Papa, ‘‘Şu anda kaç kişi işsiz! Ancak finans piyasaları hiçbir zaman şu an olduğu kadar şişirilmedi’’ dedi.

Düzenleme Gerekli

Papa Françesko, denetlenmeyen ve kendi haline bırakılan yüksek finansmanın, ‘çeşitli para politikaları tarafından yönlendirilen saf spekülasyon’ haline geldiğini kaydetti. Papa, ‘‘Bu durum sürdürülemez ve tehlikeli. Yoksulların bu sistemden acı verici sonuçlara maruz kalmaması için mali spekülasyon dikkatlice düzenlenmeli’’ dedi.

Adalet ve Ekonomi

Papa, finansmanın insanların ihtiyacını karşılayacak bir araç olabileceği yönündeki umudunu dile getirerek, ‘‘Finans bir hizmet biçimi ve insanlara hizmet etmek ve ortak evimize bakmak için bir araç olabilir’’ dedi.

Papa Françesko, daha adil, sürdürülebilir ve kimseyi geride bırakmayan bir ekonomi biçimini teşvik ederek, ‘‘Bunu yapabiliriz! Finanstan sorumlu olanların mali piyasaları düzenlemek ve vatandaşları tehlikelerden korumak için hükümetlerle birlikte çalışması için dua edelim’’ dedi.

Artan Eşitsizlik

Papa’nın Dünya Çapında Dua Ağı, dua konusuna eşlik eden bir basın açıklaması yaptı. Açıklama, Papa’nın hareketli pazarlara yönelik endişesini Covid-19 salgınının daha da kötüleştirdiği eşitsizliklerle ilişkilendirdi. Gayri safi yurt içi hâsılanın (GSYH), milyonlarca insanın işsiz kalmasıyla II. Dünya Savaşı’nın sonundan bu yana en keskin düşüşünü yaşadığı belirtildi.

Kamu Yararı İçin Finans

Papa, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’na yazdığı yakın tarihli bir mektupta, yoksulluk sınırında yaşayan insanların finans piyasalarından dışlanmasından yakındı.

Basın açıklamasında, ‘‘Piyasa özgürlüğü ve saf spekülasyon, sosyal dokudaki eşitsizlikleri dikkate almadığı için bu tür bir sorunu çözemez. Aksine, hükümetlerin finansal piyasaların ve modellerin insan onurunu yeniden merkeze almaları için çalışmaları gerekiyor’’ ifadeleri yer aldı. (Vaticannews)

https://haber.sat7turk.com/papa-francesko-mayis-ayi-duasini-finans-dunyasina-adadi/