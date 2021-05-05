Lavrov, Ermenistan’ın “kırmızı çizgilerini” doğrulamaya geliyor – Ermenistan Kamu Radyosu

Siyaset bilimci Vigen Hakobyan “Radiolur” ile yaptığı görüşmede Lavrov’un ziyaretinin düzenli bir ziyaret olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Ona göre Moskova, 9 Kasım açıklamasının noktalarının uygulanmasında bir yavaşlama görüyor, üstelik sürecin sadece yavaşlamayacağı, aynı zamanda durdurulacağı bir durum yaratmak da mümkün.

Siyaset bilimci, “Bir takım anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Lavrov’un bölgeye yaptığı ziyaretin tek bir amacı var, Ermenistan ve Azerbaycan’ın kırmızı çizgilerini kontrol etmek.”

Hagopyan’a göre bugün Azerbaycan için öncelik yolların kapatılması meselesidir ve Ermenistan için esirlerin dönüşü olmalıdır.

Rusya, tutsakların dönüşünde Azerbaycan’ı etkileyebilecek mi? Siyaset bilimci, Rusya’nın da yolların blokajını kaldırmakla ilgilendiği için diplomatik ve diğer argümanların kullanılması için ön koşullar olduğunu belirtiyor.

“Ermenistan’ın belirleyici sözü burada, Ermeni tarafının önceliklerinin hangi diplomatik beceriyle kullanılabileceği çok önemlidir. Siyaset bilimci, “Tabloyu çok net bir şekilde tokatlamak ve ya bu sorunun çözüldüğünü ya da başka sorunları tartışmadığımızı söylemek gerekiyor” diyor.

Ermenistan Kamu Radyosu