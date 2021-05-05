İsrail´de Ortodoks bir sinagogun ilk kadın lideri

Batı Şeria’da Efrat yerleşim merkezindeki Şirat Hatamar’daki sinagogda yapılan seçimde sinagogun başına, yüzde 83 oyla, kırk yaşındaki kadın haham Şira Marili Mirvis getirildi.

Seçim sonuçlarının ardından konuşan Mirvis, “Şu an her nesilden kadını gerçekten kalbimde taşıyorum. Benden daha zeki, gözü cennette ve Tevrat’ın ebedi öğrencisi olan fakat benim gördüğüm tanınma ve sevgiyle kucaklanmayı yaşayamamış tüm kadınları… Benim cemaatim, kadın, erkek ve çocuk, Tanrı’ya mutluluk, sadelik ve dua eşliğinde ibadet etmek için bir araya gelen bir topluluktur,” dedi.

Mirvis’in seçilmesiyle İsrail’de tarihte bir ilk gerçekleşti; ilk kez bir kadın, Ortodoks bir sinagogun hahamı olarak göreve geldi.

Bu durum yaklaşık on yıl evvel, İsrail ve ABD’de yapılan ‘Modern Ortodoks’ başlığı altındaki seminerlerin, kadınların hahamlığını tanımaya başlamaları ve kadınlara da erkek öğrencilerin eğitimindeki müfredatın aynısının öğretilmesine geçilmesiyle değişmeye başlamıştı.

Kadınlara bu iki ülkede hahamlık yetkisi verilmesi, özellikle Ortodoks çevrelerde halen tartışılan bir konu iken, ağırlıklı olarak Ultra-Ortodoks Yahudiler tarafından idare edilen İsrail Hahambaşılığı’nın yetkilileri, Yahudi kanununda buna yer olmadığı gerekçesiyle kadın haham veya dini görevlileri tanımıyor. Diğer yandan ABD’deki Ortodoks Yahudilere ait çeşitli grupları çatısı altında toplayan Ortodoks Birliği, aynı şekilde kadınların hahamlıklarını tanımamakla birlikte, kendisine üye sinagogların da kadınlara yetki vermelerini yasaklıyor.

Kadınların Ortodoks cemaatlerde görev almaları tüm dünyada nadir görülen bir durum. ABD’de bugüne dek halen ancak birkaç Ortodoks Yahudi kadının sinagoglara liderlik etmiş oldukları biliniyor.

Kadın hahamlar genellikle, ABD’deki cemaatlerin büyük çoğunluğunu oluşturan, konservatif veya reformist olarak bilinen sinagoglarda görev alıyor. İsrail’de ise kadın hahamlar bugüne dek Ortodoks olmayan, Ortodoks Yahudilerden tepki alan, oldukça az sayıda olan konservatif veya reformist sinagoglarda görev yapmışlardı.

https://www.salom.com.tr/haber-118431-Israilacutede_ortodoks_bir_sinagogun_ilk_kadin_lideri.html