Azerbyacan işgali altındaki Hadrut’ta bulunan Ermeni Mezarlığı yerle bir edildi

“Caucasus Heritage Watch”, Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) Hadrut bölgesindeki Mets Tağer köyünde bulunan Ermeni mezarlığının yok edildiğini duyurdu. Bölgenin uydu resimlerini yayınlayan kurum, 19. asırda kurulduğu bilinen mezarlığın yerle bir edildiğine ve arazide buldozer izlerinin göründüğüne dikkat çekti.

Aynı bölgede bulunan 1846 yılına ait Surb Amenaprkiç Ermeni Kilisesi’nin de yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dair endişelerini dile getiren kaynak, aynı resimlere göre kilisenin çok yakınında buldozer ve kamyonların bulunduğunu bildirdi.

CHW uzman ekibinin görevi, tahrip edilen veya tehlikede bulunan kültürel mirasın, uydu verileri yarıdmıyla belgelendirilmesi ve kontrol edilmesidir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/05/05/Azerbaycan-Hadrut-Ermeni-Mezarlığı/207393