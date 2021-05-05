Adam Schiff: “19 Ermeni esiri öldüren Azerbaycan, uluslararası hukuku kabaca ihmal ediyor”

ABD Kongre üyesi Adam Schiff, Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşımda Azerbaycan’ın işlediği savaş suçlarına değindi.

Schiff, “Azerbaycan, Dağlık Karabağ savaşı sırasında insan haklarının ağır ve kaba ihlalleri için sorumludur. Aralarında sivil vatandaşların da bulunduğu 19 Ermeni savaş esirlerin işkencelerine ve öldürülmesine dair ihbarler de Azerbaycan tarafından insan haklarının ve uluslararası hukukun kaba ihmalinin kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

Ermeni esirlerin acil iadesi yönünde çalışmalar devam ederken ABD’nin de, Azerbaycan ve ortaklarının işlediği savaş suçlarını cezalandırması gerektiğini vurgulayan Kongre üyesi, 907 sayılı kararın yürürlüğünün şartlı olarak durdurulmasına son verilmesi ve Azerbaycan’a askeri yarıdımın engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Schiff, “Ermenistan ve Artskah halklarına karşı, insanlığa karşı suçlar işlenirken ilgisiz kalamayız. Yüreğim, bu 19 kadın ve erkek için, onların sevdikleri ve tüm Ermeni halkı için acıyor. Ben her zaman onların yanında olacağım, çünkü biz Artsakh için barış ve bağımsızlık talep ediyoruz. Hep!” şeklinde sözlerine devam etti.

ERMENİ HABER AJANSI