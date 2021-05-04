Yunanistan Başbakanı, Kilikya Ermeni Katolikosu’na bir mektup iletti

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, 23 Nisan tarihinde Kilikiya Ermeni Katolikosu Birici Aram Hazretleri’ne bir mektup iletti.



Ermeni ve Yunan halkların ve kiliselerin dostluğundan memnun olduğunu dile getiren Mitsotakis, “Zamanın derinliğinde tarihi bağlarımızı daha da pekiştirmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yunanistan Başbakanı, Ermenistan’a, Ermeni halkına ve Birinci Aram Hazetlerine başarılar ve bol şans diledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/05/04/Yunanistan-Başbakanı-Kilikya-Ermeni-Katolikosu/207285