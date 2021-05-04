Suriyeli paralı askerler ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Syunik Bölgesi Genel Yargı Mahkemesinde Yargıç Napolyon Ohanyan başkanlığındaki Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları 46 yaşındaki Muhrab Muhammad al-Shkheri ve 33 yaşındaki Yusuf Alabat al-Hajji’nin davası açıldı. Azerbaycan’ın paralı asker-terörist olarak başlattığı savaşa katılma olgusuyla başlatılan ceza davası çerçevesinde suçlanıyorlar.

Muhrab Muhammad al-Shkher ve Yusuf Alabet al-Hajji, Ermenistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca suçlanıyorlar. Özellikle, 389. maddesiyle (uluslararası terörizm), 34-390.maddesinin 1. kısmının 1. noktasıyla (uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlalleri, silahlı çatışma sırasında cinayet), aynı maddenin 3. kısmının 1. noktasıyla (sivillere saldırı veya bireysel siviller) ve 395. maddesinin 3. kısmı ile (silahlı çatışmalara veya düşmanlıklara paralı askerlerin katılımı).

Devlet suçlayıcıları Gurgen Hakobyan ve Arşak Martirosyan. Sanıkların çıkarları, Ermenistan Avukatlar Odası üyesi Kamu Savunucusu Muşeğ Vardanyan tarafından savunuluyor. Bu arada, duruşma öncesi, avukat Facebook sayfasında şu gönderiyi yaptı: “Vatanseverlik ile mesleki yemin arasında ince bir çizgi olan bir ceza davası.”

Muşeğ Vardanyan duruşmanın kapalı kapılar ardında yapılmasına arabuluculuk yaptı, çünkü duruşma sırasında bir devlet sırrı yayımlanabilir. Mahkeme önergeyi kabul etti ve oturum kapalı kapılar ardında yapıldı.

Çağrılan iki tanıktan biri Armen Vağunts. Suriyeli paralı askerler onun köyüne saldırdı, 150 kişilik müfrezenin yarısı kaçtı, 7 kişi öldü, 2 kişi yaralandı ve esir alındı.

“Saldırmak istediler, köyü istila ettmek istediler, savunduk, , saldırıyı püskürttük, katlettik, kaçtılar.”

Armen Vağunts Türkçe ve Azerice konuşuyor ve sanıkların Suriyeli paralı askerler olduğunu kolayca tahmin ediyor.

“Önce Allah Abgar diye bağırdılar, sonra paralı askerlerinin kıyafetleri farklıydı. “Arapça konuşuyorlardı ve Suriyeli paralı askerlerin bize karşı savaştığını dünyaya kanıtlamak için onları canlı bıraktık.”

Datalex bilgi sisteminde yayınlanan bilgilerden Suriyeli paralı askerlerin Ermenistan ve Artsakh’a karşı planlanan askeri operasyonlara ayda 2.000 dolara katılacağını biliyoruz. Üstelik paralı askerler, başı kesilmiş Ermenileri takdim ettikleri için 100 dolarlık bir ödül vaat edildi. Ermenilere kafa kesmeleri için uzun ve özel bıçaklar verildi.

Muhrab Muhammad al-Shkher ve Youssef Alabed al-Hajj, 2 Kasım 2020’de saat 18:00 sıralarında Ermenistan’ın Syunik bölgesi Davit Bek köyü yakınlarında Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin direnişiyle karşılaştı, etkisiz hale getirildi ve Ermenistan kolluk kuvvetlerine teslim edildi. İki sanığa müebbet hapis cezası talep etti. Yargıç Napolyon Ohanyan önerilen maddelerde verilen cezaları birleştirerek Suriyeli paralı askerleri müebbet hapis cezasına çarptırdı. Savunmacı Muşeğ Poğosyan karara itiraz edecek.

Ermenistan Kamu Radyosu