Paşinyan: “Biden tarafından Ermeni Soykırımı’nı tanınmasına 4 faktör etki yaptı”

Ermenistan Başbakanı’nın görevini geçici olarak yerine getiren Nikol Paşinyan, ABD Devlet Başkanı Joe Biden tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanınmasına yol açan 4 etkenin mevcut olduğunu dile getirdi.

Ermenistan Parlamentosu’nda konuşan Paşinyan, “Burada bir uzun vadeli, bir orta vadeli ve iki kısa vadeli etken söz konusu. Uzun vadeli etken, kuşkusuz ABD Ermeni toplumu ile Diaspora’daki tüm kuruluşların tutarlı faaliyetleridir. Orta vadeli etken, Türkiye’nin bölgesel politikası ve bu kapsamda Türkiye ile ABD arasında meydana gelen anlaşmazlıktır.

Kısa vadeli etkenlerden biri, 44 günlük savaş ile bu savaşta Türkiye’nin apaçık ve aktif katılımıdır. İkincisi ise, Ermenistan Cumhuriyeti’nin, demokratik bir devlet olmasıdır. Bu dört etkenler, kanaatimce, ABD Devlet Başkanı tarafından bu eşi benzeri olmayan tarihi kararın alınmasına yl açmıştır” şeklinde konuştu.

Hatırlanacağı üzere, ABD Devlet Başkanı Joe Biden, 24 Nisan 2021 tarihinde Ermeni Soykırımı’nın 106. yıldönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada, 1915’te Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni halkın başına gelenleri Soykırım olarak tanımlayan ile ABD Başkanı oldu.

ERMENİ HABER AJANSI