***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

YAVUZ DONAT

VAN Kayhan Türkmenoğlu… Dedeleri, Ermeniler tarafından katledilmiş… Van Kalesi eteklerindeki baba evi, Ermeniler tarafından yakılıp yıkılmış… Eski milletvekili… Dost. Türkmenoğlu, “Afiş” yaptırmış… Van afişi: “Yeryüzünde inci, gökyüzünde birinci.” Seçimi, siyaseti, anketi, “Peynirciler Çarşısı”nı, korona sessizliğindeki “Kahvaltıcılar Sokağı”nı, uğramazsak olmaz “Bak Hele Baka Yusuf Konak”ı bir yana bıraktık. “Bu afiş de neyin nesi?” Araştırdık. *** O artık Vanlı Vali ve (Kayyum) Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Astronot Kate Rubins, artık bizim tanıtım elçimiz… Kendisini Vanlı sayıyoruz. Davet ettik, kendisine fahri hemşerilik beratı vereceğiz.” Takıldık: – Berat yetmez… Bir de Van kedisi hediye etseniz. – Ebette edeceğiz… Kedi hazır bile. – Hani? Nerede? – Kedi Villası’nda. *** Astronotun fotoğrafı Afişteki “NASA” amblemi dikkatimizi çekti. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) fotoğraf yarışması düzenledi. Yarışma… Bir “dünya turnuvası.” Yarışmaya… 32 “astronot”, uzaydan çektikleri 32 fotoğrafla katıldı. Fotoğraflar… NASA’nın internet sitesinde yayınlandı. Dünyanın dört bir yanından 930 binden fazla oy kullanıldı. Ve… Astronot Kate Rubins tarafından, 12 Eylül 2016’da çekilen “Van Gölü fotoğrafı”, oyların yüzde 94’ünü aldı. Vanlılar, şimdi, “bunu konuşuyor.” Kayhan Türkmenoğlu… Paraya kıymış… Her yere “afiş asıyor.” *** Davet Amerika’da yaşayan bir Vanlı aracılığıyla, Amerikalı astronot ile temas kurulmuş… Ve astronot, Van’a davet edilmiş. Kate Rubins, memnun olmuş ve en kısa sürede Van’a geleceğini söylemiş. Vali Mehmet Emin Bilmez anlattı: Kate Rubins bisiklete binmeyi seviyormuş… Bisikleti hazır… Van Gölü çevresinde bisiklet turu attıracağız. Öğrendik ki dalgıçlığı da varmış… Van Gölü’ne dalmasını önerdik… Derinlerde, yeni keşfedilen bir balık türü var… Küçük mercan balığı… Onu yakından görsün. *** Lüks villa Evet… Van’da “Kedi Villası” var… Villada da 200 kedi. Villa… Tertemiz… Kediler, birbirinden güzel… Kar beyazı… Gözlerinden biri mavi, diğeri kehribar rengi. Kedi villasının duvarlarında posterler var… Gülen Kate Rubins posterleri. “Görevlilere” sorduk: – Astronotun kedisi hangisi? Hemen getirdiler… Kucağımıza verdiler. Uysal mı uysal… Sevimli mi sevimli… Elimizi yüzümüzü yalamaya başladı… “Tipik Van kedisi.” *** Gofret kedi Kedi konusuna girmişken… Van’da bize kedi hediye edilmek istendi. Gördük… Sevdik… Bir yaşına henüz girmemiş. Teşekkür ettik: – Bizde köpek var… Tarçın… Evde kavga çıkar… Geçinemezler… Birbirlerini yerler. Bu arada… Vali Mehmet Emin Bilmez’e sorduk: – Sizin evde Van kedisi var mı? – Elbette. – Adını ne koydunuz? – Bizim çocuk koydu… Kedimizin adı Gofret. *** Kahvaltı… Olmazsa olmaz Biliyorsunuz, Van’ın “kahvaltısı” meşhur. Gelip de Van kahvaltısı yapmadan dönmek, “Paris’e gidip de Eyfel’i görmeden dönmek” gibi bir şey. Gerçi kahvaltı salonları kapalı ama… – Vali Bey… Amerikalı astronota Van kahvaltısı da yaptıracak mısınız? – Elbette… Van kahvaltısı Guinness rekorlar kitabına bile girdi… Kate Rubins, Van’ın balını da tadacak, otlu peynirini de… Yoğurt kaymağını, süt kaymağını da… Cacığı, örme peyniri de… Çeşit çok. *** Erdoğan’a hediye Kayhan Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Van halısı hediye etmişti… El dokuması… Kök boya. Halının üzerinde Mavi Vatan’da bayrağımızı dalgalandıran iki gemimizin resimleri vardı… Fatih ve Oruç Reis. Kedi sohbeti sırasında… Türkmenoğlu’na dedik ki: – Sayın Cumhurbaşkanı’na bir de Van kedisi hediye etmeyi düşünür müsünüz?… Astronot Kate Rubins’in hediyesi gibi. – Çoktaan… Hediye ettik bile… Kedimiz şu anda Sayın Cumhurbaşkanı’mızın İstanbul’daki evinde… Hediye ederken kendilerine söyledim… Efendim, mutlaka evin içinde kalsın… Dışarıya alışık değildir. Sabah Gazetesi