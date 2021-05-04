Fransa Büyükelçisi Macron-Putin telefon görüşmesinin Karabağ@la ilgili detaylarını aktardı

Fransa Cumhurbaşkanı Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Artsakh’ı (Karabağ) konuştu. Görüşmenin detaylarını aktaran Fransa’nın Ermenistan Büyükelçisi Jonathan Lacôte Başkanlarının, Minsk Grubu çerçevesinde Dağlık Karabağ sorununun kalıcı çözümüne yönelik çabaları yeniden başlatma konusunda anlaştığını dedi.

Lacôte, “Başkan Macron, Kafkasya’daki durumla ilgili olarak savaş esirleri, insani yardım ve kültürel mirasın korunması konusunda somut ilerleme sağlanması gerektiğini vurguladı. İki cumhurbaşkanı, soruna kalıcı bir çözüm bulmak için Minsk Grubu çerçevesinde çabaları yeniden sürdürme konusunda mutabık kaldı. Yakın gelecekte bu yönde somut girişimler olacak” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, Dağlık Karabağ sorununun barışçıl çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasının eşbaşkanların öncelikli görevi olduğunu vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI