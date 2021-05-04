Ermenistan Cumhurbaşkanı Kim Kardashian’a teşekkür etti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, ABD’li Ermeni ünlü reality show yıldızı Kim Kardashian’a Ermeni Soykırımı’nın tanınmasına yönelik mücadelede onun katkılarından dolayı teşekkür etti.

Özellikle ABD Devlet Başkanı Joe Biden tarafından Ermeni Soykırımı ifadesinin kullanılması ardından Cumhurbaşkanı Sarkisyan ABD Ermeni toplumuna ve önde gelen isimlerine kendi minnettarlık duygularını ifade etmişti.

Kardashian Ermenistan Cumhurbaşkanı’nın teşekkür mesajına cevaben her zaman vatanına destek olmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kim Kardashian Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanı Sarkisyan’a hep vakit ayırıp bana Ermenista hakkında anlattığı için teşekkür ederim. ABD Ermeni Davası Konseyi ve tüm Ermeni örgütlereç her bir Ermeniye tanıma günü için verdikleri mücadeleden dolayı eşekkür ediyorum.

Hep bu muhteşem ülkete destek vermeye devam edeceğim.”

ERMENİ HABER AJANSI