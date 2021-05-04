Dolma Festivali Zvartnots’ta

Pan-Ermeni Dolma Jübile Festivali Zvartnots’ta yapılacak Pan-Ermeni Dolma Jübile Festivali 22 Mayıs’ta “Zvartnots” tarih-kültür müzesinde düzenlenecek.

Etkinlik, “Tarih-Kültür Müze ve Tarihi Çevre Koruma Kurumu” ve “Ermeni Mutfak Geleneklerinin Geliştirilmesi ve Korunması” Derneği tarafından düzenlenmektedir.

Festival, Ermeni mutfağının sırlarını ve tariflerini tanımak, onları katılımcı kuruluşlar ve bireysel şeflere tanıtmak için harika bir fırsattır.

Festivalin en dikkat çekici kısmı, yarışmaya üç kategoride katılmaktır:

En iyi tat

En iyi görünüş

En iyi fikir Kategoriler haricinde, ana ödül üç dalda kazanana verilecektir.

Ermenistan Kamu Radyosu