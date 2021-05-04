Artsakh’a karşı savaşta yer alan Suriyeli paralı askerlerin davası başladı

Syunik Bölgesi Genel Yargı Mahkemesi Yargıcı Napolyon Ohanyan, bugün Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları Muhrab Muhammad al-Shkheri ve Yusuf Alabet al-Hajji’nin Artsakh Cumhuriyeti’ne Azerbaycan tarafından başlatılan savaşa paralı teröristler olarak katılmasıyla ilgili bir ceza davası açtı.

46 yaşındaki Al-Shkher ve 33 yaşındaki Al-Hajji, Ermenistan Ceza Kanununun 389.Maddesi (Uluslararası Terörizm), 34-390. Maddesinin (silahlı çatışma sırasında cinayet), 1. bölümün 1. kısmı ile (sivillere veya sivillere saldırı) ve 395. Maddesinin 3. böşümü ile (silahlı çatışma veya düşmanlıklara paralı askerlerin katılımı).

Azerbaycan vatandaşı olmayan, kendi topraklarında yaşamayan, silahlı kuvvetlere dahil olmayan, Suriye vatandaşı olan şahıslar, 27 Eylül’de Azerbaycan’ın askeri-politik liderliğinin başlattığı agresif savaşa katıldı. Eylemleri Ermenistan ve Artsakh topraklarında silahlı bir çatışma sırasında doğrudan çatışmalara karışmayan sivillere ve kişilere ağır bedensel zarar verilmesini hedefliyordu.

Muharrem Muhammed el-Shkheri’ye göre, 1988’de Adam öldürmekten suçlu bulundu ve Yusuf Alabet el-Hacı daha önce mahkum edilmedi. Sanıkların çıkarları, Avukatlar Odası üyesi Kamu Savunucusu Muşeğ Vardanyan tarafından savunuluyor.

Ermenistan Kamu Radyosu