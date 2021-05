AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala’dan Biden’ın 1915 olayları açıklamasına tepki: ‘Hiçbir tarihi hakikat, siyasal söylemle değiştirilemez’

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesine yönelik, “Hiçbir tarihi hakikat, siyasal söylemle değiştirilemez ve tarihin konusu politikanın konusu haline getirilirse burada kimse kazançlı çıkmaz, tarih bunun örnekleriyle doludur. Herkes zararlı çıkar buradan.” dedi. AK Parti ve Azerbaycan iktidar partisi Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) tarafından, Azerbaycan’ın merhum milli lideri Haydar Aliyev’in doğumunun 98’inci yıl dönümü anısına, “Karabağ Zaferi sonrası sözde Ermeni soykırımı açıklamasının siyasi yansımaları ile bölgesel barış ve istikrara etkileri” konulu çevrim içi konferans gerçekleştirildi. Konferansa, Ala, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Kıdemli Araştırmacısı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, YAP Genel Başkan Vekili, Merkez Ofis Başkanı Tahir Budaqov, Azerbaycan Milletvekili, Sosyal ve Siyasi Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı ve YAP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Elşad Mirbeşir katıldı. Ala, Karabağ zaferi öncesinde Azerbaycan topraklarının bir kısmının Ermenistan tarafından haksız şekilde işgal edildiğini ve uluslararası sistemin ise bu işgale karşı herhangi bir adım atmadığını kaydetti. Türkiye’nin, Azerbaycan’ın bir hakkını teslim etmek için iş birliğine gittiğini aktaran Ala, 44 günde bu iş birliğiyle bu haksızlığı tarihin sayfasından sildiğini, bu güç birliğinin zeminin de fazilet, adalet ve uluslararası hukuk olduğunu söyledi. Ala, iki ülke devlet başkanının Azerbaycan’da bir araya gelerek, birlikte değerlendirdikleri çağrıyı dillendirdiklerini, bölgede 6’lı platform kurulmasını teklif ettiğini hatırlatarak, “Bu bölgede öyle bir ittifak kuralım ki 6 ülke bir araya gelsin, kendi insanına daha çok hizmet üretecek, mal üretecek, ekonomisini geliştirecek bir platform oluşturalım. Ermenistan’a da çağrı yapıldı. Katılın, sorunları değil, çözümleri konuşalım. Daha çok ticaret olsun, ekonomik ilişkilerimiz daha çok birbiriyle iş birliği içerisinde bölgeye faydalı olsun. Yani herkes kazansın. Adına da ‘Kazan-Kazan’ platformu dedik.” ifadelerini kullandı. İki ülkenin hem sahada hem de masada birlikte olduğunu kaydeden Ala, Türkiye’nin dış politikasının temelinin uluslararası hukuk zemininde hiç kimseye haksızlık yapmadan, herkesin kazanabileceği bir ortam yaratmak olduğunu belirtti. “HİÇBİR TARİHİ HAKİKAT, SİYASAL SÖYLEMLE DEĞİŞTİRİLEMEZ” ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesine yönelik Ala, “Hiçbir tarihi hakikat, siyasal söylemle değiştirilemez ve tarihin konusu politikanın konusu haline getirilirse burada kimse kazançlı çıkmaz, tarih bunun örnekleriyle doludur. Herkes zararlı çıkar buradan. Biz sürekli çağrılarda bulunduk, çağrılarımızı yaptık. Dedik ki, bir sorundan bahsediyorsunuz, o zaman tarih komisyonu kuralım, ortak komisyon kuralım.” dedi. Acılar üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini belirten Ala, “Hocalı’daki katliamı nereye koyacaksınız? Balkan Savaşı’nda meydana gelen katliamları nereye koyacaksınız? Birinci Dünya Savaşı’nda her türlü hakkını, hukukunu vermiş bir ülkeye karşı Ermeni çetelerin yaptıkları katliamları nereye koyacaksınız?” ifadelerini kullandı. Ala, Osmanlı’nın, başka ülkelerle iş birliği yapmış, çeteleşmiş, kendisini arkadan vurmuş bu anlayışı, kendi toprakları içerisindeki başka bir yere tehcir ettiğine dikkati çekerek bunun “soykırım” olarak görülemeyeceğini, bunun “yeniden yerleştirme” olduğunu vurgulayarak, o dönemde çıkarılmış talimatlardan bazı maddeleri okudu. Budaqov, 44 günlük Karabağ mücadelesinde, Türkiye’nin her alanda Azerbaycan’a desteğinin gurur verici olduğunu ve iki ülke halkları ile devlet nezdindeki ilişkilerin yeni dünya düzeni için gelecek vadettiğini söyledi. Azerbaycan halkının Türkiye’nin desteğini her zaman çok değerli gördüğünü kaydeden Budaqov, “Bir millet, iki devlet” felsefesine dayanan münasebetlerden memnun olduklarını söyledi. Mirbeşir, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin çok samimi ortak değerler ve tarih üzerine kurulduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkinin dünyadaki diğer devletler arasındaki ilişkiden farklı olduğunu aktardı. “ABD’DEKİ ERMENİ DİASPORASI, ERMENİ SİYASETİNDE VE ERMENİSTAN’IN İŞGAL POLİTİKASINDA OLDUKÇA ETKİLİ” Pirinççi de Ermeni diasporasının yurt dışı çalışmalarına değinerek, “Özellikle ABD’deki Ermeni diasporasının, Ermeni siyasetinde ve Ermenistan’ın bu işgal politikasında oldukça etkili olduğunu söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı. Ermeni diasporasının “sözde soykırım” tabusu oluşturmaya çalıştığına dikkati çeken Pirinççi, Ermenistan’ın bu sözde tabuyu oluşturarak, işgal ettiği Azerbaycan topraklarında gerçekleştirdiği, insan hakları ihlallerini, savaş suçlarını ve katliamları gizlemeye çalıştığına dikkati çekti. Hürriyet Gazetesi