9 Mayıs’a doğru Azerbaycan’ın işgali altında bulunan Şuşi’de Ermeni kilisesinin kubbesi kaldırıldı

Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) İçişleri Bakanlığı Enformasyon veHaklka İlişkile Daire Başkanı Hunan Tadevosyan kendi Facebook sayfasından paylaşımda bulunarak Azerbaycan’ın işgali altında bulunan Ermeni Şuşi şehrindeki Surp Amenaprkiç Ghazanchetsots kilisesinin kubbesinin Azerbaycanlılara tarafından kaldırıldığını bildirdi.

9 Mayıs’a doğru bu vandallık eylemini gerçekleştiren Azerbaycan devleti savaş sırasında kendi tarafından bombalanan Ermeni kilisesinini sözde restore etmesini planlıyor.

Artsakh İnsan Hakları Savuncusu (Ombudsman) bu gelişmeyle ilgili açıklamada bulunarak restorasyon adı altında Azerbaycan’ın Ermeni izi ortadan kaldırmaya yönelik politika sürdürdüğünü ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI