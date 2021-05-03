Tarihi Esgher Sinagogu kütüphane olacak

Beyoğlu Belediyesi, Hasköy sahilinde uzun yıllardır kafe olarak kullanılan Esgher Sinagogu’nu restore edip kütüphane ve gençlik merkezi olarak hizmete sunacak.

Belediye, Haliç’in hemen başında bulunan ve yapılış tarihi 19. yüzyılın başlarına dayanan tarihi Esgher Sinagogu’nu aslına uygun şekilde restore etmek için çalışma başlattı. Belediyeden alınan bilgiye göre, restorasyon çalışmasında tarihi yapının kagir beden duvarları, zemin kaplaması ve doğramaları muhafaza edilecek, duvarlar üzerindeki niteliksiz ve muhdes ekler ile kuzey ve güney cephelerine bitişik olarak konumlandırılmış muhdes mekanlar kaldırılarak yapı her türlü niteliksiz müdahale ve unsurdan arındırılacak.

Iç mekanda yapıya çelik konstrüksiyonlu ‘U’ şeklinde bir asma kat eklenecek. Asma kat döşemesi, doğu, kuzey ve güney duvarları önünde uzanacak, batı duvarı önünde ise kesilerek bir galeri boşluğu elde edilecek. Zemin katta kuzey ve güney duvarları önünde yer alan kitap rafları ise kendi içinde çelik konstrüksiyonlu olacak. Tarihi yapı restorasyon çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte Beyoğlu Belediyesi tarafından ”Hasköy Gençlik Merkezi ve Millet Kütüphanesi” olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yaptığı açıklamada, Beyoğlu’nda tarihi ve kültürel özelliği olan ve mabet hizmeti görmeyen yapıların yaşatılmasına önem verdiklerini söyledi. Beyoğlu’nun farklı noktalarında bu tarz tarihi yapıların bulunduğunu belirten Yıldız, “Bu tarz mekanları özellikle gençlerin toplanacağı bir kütüphane olarak değerlendirmeyi düşünüyoruz. Beyoğlu’nun tarihini, medeniyet bakımından zenginliğini bizzat yaşamalarını, görmelerini istiyoruz” diye konuştu.

T24