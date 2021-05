Malezya İslam Partisi, Biden’ın 1915 açıklamalarını ‘tarihi hilekarlık’ olarak değerlendirdi

***HyeTert is of the opinion that this source and/or content contains/propagates false and/or misleading information and/or genocide denial, racism, discrimination or hate crime. Before sharing the content, please take these warnings into consideration and check the content and/or source from reliable sources.***

Malezya’da iktidar koalisyonu partilerinden Malezya İslam Partisi, ABD Başkanı Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanımlamasını “tarihi hilekarlık” olarak nitelendirdi.

Ömer Faruk Yıldız

Kuala Lumpur

Malezya İslam Partisi’nin (PAS) Uluslararası ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Muhammed Halil Abdul Hadi, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarına dair açıklamalarına tepki gösterdi.

Muhammed Halil, Biden’ın söz konusu açıklamalarının siyasi temelli olduğunu söyledi.

“Biden’ın açıklamaları tarihi hilekarlıktır”

1914-1915 arasında gerçekleşen Sarıkamış Harekatı sırasında Ermeni çetelerinin Ruslarla iş birliği yaparak Osmanlı’nın yenilmesi için uğraştığını hatırlatan Muhammed Halil, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Tarihi kaynaklara göre 100 ila 200 bin Ermeni, Sarıkamış Harekatı boyunca Osmanlı’ya karşı Ruslara yardım etmiştir. Bunun üzerine Osmanlı Devleti, kendilerine sadık Ermenileri ayırmak suretiyle ihanet eden Ermenileri yurtlarından göç ettirmiştir. Bu dönemde yaşananlar, Joe Biden ve Türkiye düşmanlarının ifade ettiği gibi Osmanlı Devleti’nin Ermenilere karşı soykırımı değildir. Biden’ın açıklamaları tarihi hilekarlıktır. Türk tarihçilere göre tehcir süresince 1,5 milyon Ermeni’nin öldürüldüğü doğru değildir. O dönemde sadece 150 bin civarında Ermeni yaşamını yitirmiştir. Fakat bu can kayıpları, soykırım sonucu değil, Ermenilerin Osmanlı askerleriyle çatışması sonucu meydana gelmiştir.”

Türkiye’nin artan etkisi, AB nezdinde endişelere yol açtı

Muhammed Halil, ABD ve Avrupa ülkelerinin, Türkiye’nin Dağlık Karabağ ve Libya’daki başarılarından ötürü endişe duyduğunu ve bu nedenle baskı yaptığını ifade etti.

Fransa, Almanya ve İtalya başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinin, Türkiye’nin artan etkisinden memnun olmadığını belirten Muhammed Halil, “Biden’ın açıklamaları, Türkiye’nin jeopolitik etkisini zayıflatma ve Türkiye’yi dünya sahnesinden silme amacına hizmet etmektedir.” açıklamalarında bulundu.

Muhammed Halil, “1915’te yaşananları soykırım olarak tanımlamak, Batı dünyasının senelerdir Müslümanları terörist olarak göstermeye çalıştığı ve Müslümanlara karşı İslamofobik duyguları beslemek için medya aracılığıyla bunu yapmayı sürdüreceklerini açıkça göstermektedir.” değerlendirmesini yaptı.

Müslümanların bu durum karşısında artık pasif kalmaması gerektiğine dikkati çeken Muhammed Halil, bu tür saldırılar karşısında İslam alemini birlik olmaya çağırdı.

