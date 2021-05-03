Batman’daki Ermenilerin soykırım rahatsızlığı!

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Batman’ın Sason’da Çalışlar mezrasındaki Ermeni asıllı aileler ABD Başkanı Bıden’ın 1915 olaylarını için kullandığı sözde soykırım ifadelerine tepki gösterdi.

*Mezra sakinlerinden Mehmet Emin Bayram, Ermeni asıllı vatandaşları koruduklarını belirterek; “Ermeni asıllı kardeşlerimizle burada iç içe yaşadık. Yaşacağız da. Biz onları koruduk. Onlar da yanımızdan ayrılmadı. Gelenek ve göreneklerimizle iki kültür bir arada yaşıyor. Dost ve kardeşçe bir aradayız. Artık bu iddiaları iki de bir gündeme getirmesinler” diye konuştu.

“AÇIKLAMALAR BİZİ RAHATSIZ EDİYOR”

Batman’ın Sason ilçesindeki 2973 metre yükseklikteki Mereto Dağı eteğindeki Yolüstü köyünün 15 haneli Çalışlar mezrasında oturan Ermeni asıllı Celal Kabe ve Nuri Taş, ABD Başkanı Jeo Bıden’in 1915 olaylarını sözde ‘soykırım’ olarak nitelediği konuşmasını kınadı. Mezralarının bağlı olduğu Yolüstü köyündeki vatandaşlarla hoşgörü içinde yaşamlarını sürdürdüklerini belirten evli ve 2 çocuk babası 60 yaşındaki Celal Kabe; “Soykırım iddialarına ilişkin bu açıklamaları kınıyoruz. Gerçekten bu konuşma ve benzeri tartışmalar bizi rahatsız ediyor, huzurumuzu kaçırıyor. Biz bugüne kadar burada herhangi bir ayırımla karşılaşmadık. Ermenilerin eski yerleşim birimi çevresindeki Müslüman vatandaşlarla dost ve kardeşçe yaşıyoruz” dedi.

“AYRI BİR MUAMELE GÖRMEDİK”

Büyüklerinden de geçmişe dair kendilerine olumsuzluklara yönelik herhangi bir şeyin anlatılmadığını ifade eden Kabe, şöyle devam etti:

“Çevremizdeki yerleşim biriminde oturan vatandaşların çocuklarıyla bizim çocuklarımız aynı sokakta aynı evde oyun oynuyor. Çocuklarımız, pandemi öncesinde aynı minibüse binip taşımalı eğitimden yararlanıyordu. Burada hiçbir vatandaştan ayrı bir muamele görmedik. Kız alıp kız verdik, akraba olduk. Geçmişte ne olup bittiğine dair büyüklerimizden bize bir şey söylenmedi. Paskalya Bayramımıza çevredeki vatandaşlar geliyor. Biz de Müslüman kardeşlerimizin dini bayramlarını kutluyoruz. İki kültür bir arada yaşıyor. Bundan daha ne güzel olabilir ki? Anzar balı ayarında bal üretiyorum, ürünümü erken almak için de ilk siparişi de Müslüman kardeşlerimden alıyorum.”

“ARTIK ÜZERİMİZDEN OYUN OYNAMASINLAR”

Çalışlar mezrasında 5 kişilik ailesinin geçimini çiftçilikle sürdüren Ermeni asıllı 41 yaşındaki Nuri Taş, ABD Başkanı Jeo Bıden’ın konuşmasının siyasi bir söylem olduğunu söyledi. Taş, şunları kaydetti: “Bu açıklama ve konuşmalardan artık bezdik. Bu söylemleri de samimi bulmuyoruz. ABD Başkanı Bıden’ın konuşması tamamen siyasi bir söylem. Lütfen artık ikide bir bu soykırım iddialarına yönelik açıklamalar yapılmasın ve bizim üzerimizden de oyun oynamasınlar. Kimseyle bir sorunumuz yok. Müslüman kardeşlerimizle hoşgörü içinde yaşamımızı sürdürüyoruz. Bizim üzerimizden yapılan oyunlara üzülüyor. Büyüklerimizden soykırım diye bir şey duymadık.”

“ERMENİ VATANDAŞLARI KORUDUK”

Çalışlar mezrasına komşu olan Yolüstü köyünde yaşamını sürdüren 9 çocuk babası 65 yaşındaki Mehmet Emin Bayram, Ermeni asıllı vatandaşları hep koruduklarını söyledi. Ermeni asıllı vatandaşlarla da iç içe yaşamaktan mutlu olduklarını belirten Bayram; “Biz Ermeni vatandaşları hep koruduk. Onlar da hep yanımızda oldular. Ermeni asıllı vatandaşların yoğun yaşadığı bu bölgede, bu kardeşlerimize bugüne kadar kimsenin bir ön yargısı olmadı. Çünkü bizim çocuklarımız ile onların çocukları bir birinden kopmadı. Kimse bizi karşı karşıya getirmesin. Çocukluğumda köyümüze yakın ‘Com’ Manastırına gidip Ermeni vatandaşlarımızın ibadetlerini izlerdik. Kız alıp verdik, akraba olduk. Bizler hep hoşgörü içinde yaşadık. Öyle de devam edeceğiz” dedi.

https://www.haber7.com/batman/3095619-batmandaki-ermenilerin-soykirim-rahatsizligi