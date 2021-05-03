​Ermenilere ait hiçbir toplu mezar yok: Ermenilerin mezarları nerede?

Aybike Eroğlu

ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve gelir gelmez sözde Ermeni Soykırımı’nı tanıma kararının yankıları sürüyor. Biden’ın 1972’de California’dan Temsilciler Meclisi’ne Yunan ve Ermeni oylarıyla seçildiğini belirten Kıbrıs İlim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun, “Biden o günlerin diyetini bugün bu kararı alarak ödedi” dedi. 2013 yılında eşi Dr. Yurdagül Atun ile birlikte tehçir sürecine ilişkin çok ilginç bir de araştırmaya imza atan Prof. Atun, “Madem Anadolu topraklarından göçen 1.5 milyon Ermeni katledilmiş, o zaman bu insanların toplu mezarları nerede” sorusuna yanıt aradı.

12.5 TON MERMİ GEREKİR

Tehçir’in 150 gün sürdüğünü aktaran Prof. Atun, “Srebrenitsa’da Sırplar 8 bin kişiyi şehit ettiler. Gömdüler, sonra mezarları bulunmasın diye alıp farklı noktalara taşıdılar ama bulundu. Myammar’da toplu mezarlar bulundu. Anadolu’da Ermenilere ait toplu mezar yok. 1,5 milyon insan katledilmiş olsaydı, matematiksel olarak her gün 10 bin insanın öldürülmesi gerekirdi.Bu katliam için 12.5 ton mermi gerekiyor. Bu mermilerin bu insanlar neredeyse oraya taşınması gerekiyor. Gerçekten bunlar o günün şartlarında mümkün değil” diye konuştu.

TOPLU MEZAR BİLE YOK

Katledildiği öne sürülen Ermenilere ait tek bir toplu mezarın bulunmadığına vurgu yapan Atun, “1,5 milyon insanı ayrı ayrı gömebilmek için 450 futbol sahası büyüklüğünde alana ihtiyaç var. Toplu mezar mantığında gömülse bile 150 futbol sahası büyüklüğünde yer gerekiyor. Bugüne kadar ortaya çıkan bir mezar yok. Tehçir’de 9 bin kişi görev almış. Bu katliam olsa, biri de çıkıp ‘biz Ermenileri öldürüp, şuraya gömdük’ diye anlatmaz mıydı.. Bu iddialar akıl alır gibi değil” şeklinde konuştu. Atun,”1918 yılında ABD senatosu Anadolu’ya ekip göndererek inceleme yaptırdı. Ekibin hazırladığı raporda soykırımı ifadesi geçmiyor” dedi.

ABD’YE NASIL GİTTİLER?

1882’de Anadolu’daki Ermeni nüfusunun İstanbul’daki Ermenilerle birlikte 1 milyon 414 bin 1 milyon 630 bin kişi arasında değiştiğini aktaran Atun, “Bu iddialara göre İstanbul’da dahil tüm Ermenilerin öldürülmüş olması lazım. Bu katliam yapıldıysa ABD’ye gidip yerleşen 780 bin Ermeni, nasıl gitti, ölmüş olmaları gerekmez miydi” sorusunu yöneltti.

Yeni Şafak