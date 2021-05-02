Putin, Ortodoksların Paskalya Bayramı’nı tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugünkü Paskalya Bayramı’nı kutlayan Ortodoks Hristiyanları ve ülkenin tüm diğer vatandaşlarını tebrik etti.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya vatandaşlarının Paskalya Bayramı’nı kutlayan Devlet Başkanı Putin “Hayatın, iyiliğin ve adaletin zaferini simgeleyen Paskalya Bayramı, inancı, umudu ve başkalarına yardım etme arzusuna vesile olan büyük bir manevi öneme sahip” ifadelerini kullandı.

Mesajında, Rus Ortodoks Kilisesi ve diğer Hıristiyan mezheplerinin ülkedeki iç barışı ve uyumu sürdürmeyi, dinler arası ve etnik diyaloğu geliştirmeyi amaçlayan verimli faaliyetlerine dikkat çeken Putin, kilisenin toplumda yüksek idealleri ve aile geleneklerini teşvik ettiğini ve aynı zamanda genç neslin yetişmesine büyük önem vermenin yanı sıra sosyal sorunları çözmek için büyük çaba sarf ettiğini kaydetti.

Putin’in mesajında ayrıca, “Elbette, bu zor zamanda milyonlarca insan için güvenilir bir manevi destek haline gelen kilisenin, yorulmak bilmeyen özverili hizmetlerine özellikle vurgu yapmak istiyorum” ifadeleri yer aldı.

Sputnik Türkiye