Paskalya’da pandemi duası

NEZİR GÜNEŞ

Mardin ve ilçelerinde ikamet eden Süryani cemaatine mensup Hristiyan vatandaşlar, Hz. İsa’nın yeniden dirilişi olan Paskalya Bayramını Kırklar Kilisesi’nde koronavirüs önlemleri altında kutladı.

Tarihi bin 400 yıllık Kırklar Kilisesi’nde düzenlenen ve Metropolit Salibe Özmen ile başrahip Gabriel Akyüz’ün yönettiği ayinde koronavirüs salgının bitmesi için dualar edildi.

Ayinin ardından Türkçe, Süryanice, Arapça ve Kürtçe dua okuyan Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, pandemi nedeniyle Paskalya Bayramı’nı buruk kutladıklarını belirterek, “Bu yıl maalesef pandemiden dolayı hüzünlü bir bayram yaşıyoruz. Kiliseye, sınırlı bir şekilde cemaatimizi almaya çalıştık. Bugün bizim için çok önemli bir gün. Paskalya Bayramı bugün ülkemize ve dış ülkelerde beraber kutluyoruz. Bu bayramın öncelikle ülkemize ve bütün dünyaya hayırlı uğurlu olmasını ve özellikle pandeminin son ermesi için dua ettik” dedi.

Paskalya Bayramı dolayısıyla tarihi Kırklar Kilisesi’ne gelen Süryaniler, şaraba batırılmış ekmek parçasıyla iki aydan beri tuttukları oruçlarını açtı. Süryaniler burada çocukları ile kilise girişinde mum yakıp, dua ederken Murat Özbek de koronanın bitmesinin yanında Süryaniler olarak ülkenin birliği ve beraberliğin ilelebet sürmesi için de dua ettiklerini söyledi.

Sabah Gazetesi