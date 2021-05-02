Ortodoksların Diriliş Bayramı kutlu olsun

Kiliselerde İsa’nın öldükten 3 gün sonra dirilişi kutlanır. Diriliş, İsa’nın ölüm karşısındaki zaferidir.

Ortodoksların, Nuhomo (Diriliş – Paskalya) Bayramı, İsa’nın çarmıha gerildikten 3 gün sonra dirilmesi maksadıyla kutlanır.

Diriliş Bayramı, Hıristiyanlıkta önemli bir bayramdır. Hıristiyanlar her yılın Mart sonundan Nisan sonuna (Doğu Hıristiyanlığında Nisan başından Mayıs başına) kadar olan döneme denk gelen Paskalya’da İsa’nın çarmıha gerilip ölmesinden sonra yeniden dirilişini kutlarlar.

Paskalya günü ise, Diriliş Pazarı ya da Diriliş günü olarak adlandırılır.

Süryaniler

Eski kilise takvimini kullanan Süryani Ortodokslar ise; her yıl bahar aylarında Paskalya yortusunda 50 gün boyunca oruç tutarlar. Oruçları her gün akşam namazına kadar sürer, daha sonra da perhiz ile sürdürürler.

Paskalya orucunun ortasındaki Meryem’in Müjdelenme Bayramı Süryaniler arasında Siboro (müjde) olarak adlandırılır. Süryaniler bu bayramın gecesinde yoğurdukları hamurun üzerine, tarlalarında yetişen tüm tahıllardan serperek, kırmızı ve beyaz ipler koyarlar.

Siboro genellikle el bileğine veya boyna takılır. Renklerin anlamları ise şöyle: Beyaz paklığı, İsa’nın Tanrı olduğuna işaret eder ve kefeninin temsilidir, kırmızı insan olduğunu ve insanların günahını taşımasıyla kanını döküp çarmıha gerilerek ölmesini temsil eder.

Orucun son cuma akşamında sütlaç veya yumurta yapılırken, Siboro ipleri ateşte yakılır. Çünkü İsa insan olarak yeryüzündeki vazifesini bitirmiştir. Artık insanoğlu kurban edilmeyecek, kan dökülmeyecek ve ölüler için yas tutulmayacaktır. Çünkü Tanrı kıyam etmiş, dirilmiş, insan oğlunu paklaştırmış ve günahlarından arındırmıştır.

Elem Haftası

Orucun son haftasına “Elem (Yas) Haftası” denir. Elem haftası boyunca İsa’nın çarmıha gerilişi sebebiyle yas ilan edilir, insanlar siyah kıyafetler giyinir ve kimse birbirini öpmez. Çünkü İsa’nın Yahuda İskaryot isimli havarisi, çarmıha gerilmesi için onu öperek ele verir.

Pazar günü Nuhomo (Diriliş-Paskalya) Bayramıdır ve kiliselerde İsa’nın öldükten 3 gün sonra dirilişi kutlanır. Diriliş, İsa’nın ölüm karşısındaki zaferidir. (RT)

Bu haber gazete Sabro’dan derlenmiştir.

bianet