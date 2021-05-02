Kutsal Ateş İsrail’den Moskova’ya getirildi

İsrail’den Kutsal Ateş’i taşıyan özel uçak Moskova’ya indi. Kutsal Ateş, Kurtarıcı İsa Katedrali’nde yapılacak Paskalya ayinine götürülecek, ayrıca başkentteki 15 kiliseden tüm isteyenlere dağıtılacak.
İsrail’den Kutsal Ateş’i taşıyan özel uçak Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’na indi. Bu yılki geleneksel kitlesel karşılama töreninin salgın nedeniyle yapılmıyor. Kutsal Ateş, Kurtarıcı İsa Katedrali’nde yapılacak Paskalya ayinine götürülecek.
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Havalimanında Kutsal Ateş’i karşılayanlar arasında Moskova’daki kilise görevlileri ve emanetin ulaştırılacağı bölge temsilcileri hazır bulundu. Kutsal Ateş, Havari Andreas Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Başkanı Vladimir Yakunin tarafından dağıtıldı.
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