İyi Parti-HDP arasında yüksek tansiyon

CHP ve HDP’li sözcüler arasında “Emperyalistlerin gölgesinde ezik siyaset” suçlamasıyla başlayan tartışmaya İYİ Parti tarafı da katıldı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “HDP’nin soykırım iftirasıyla ahlaksız bir teklif yaptığını” söyledi. Ağıralioğlu, “Soykırım iftirası atan HDP! Size mevcut isimleriniz değil, Antranik, Tehliryan gibi Taşnakçı isimleri yakışır. Size Selahaddin, Hasip isimleri değil, katliam yapan Taşnakçıların isimleri yakışır. Eğer yüzleşmeden bahsedecekseniz önce PKK denilen alçaklıkla yüzleşeceksiniz” dedi.

HDP: HAVLAMIŞ

Bu açıklamanın ardından HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu’nun tek cümlelik paylaşımı geldi. Kenanoğlu, Twitter hesabından, “Yavuz it havlamış yine..!” paylaşımı yaptı. Kenanoğlu, mesajına gelen tepkiler üzerine yeni bir paylaşımda bulundu. HDP milletvekili, ikinci mesajında, “Yavuz İt’ bir kavramdır. Türkçeyi Türk atasözlerini bilenler bunu bilir. Bir kişiyi değil bir tanımı ifade eder. Bu tanıma uyduğunu düşünen herkes üzerine alınabilir” dedi.

Hürriyet Gazetesi