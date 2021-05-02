Bu hafta tanıtacağımız eser, tarihçi yazar rahmetli Kadir Mısıroğlu’nun, arşiv belgeleri üzerinden titiz bir çalışmayla kaleme aldığı ve “Ermeni Soykırım” yalanlarını belgelerle anlattığı bir kitap.

“Tarihten Günümüze Ermeni Meselesi Ve Zulümler” isimli eser, Sebil Yayınlarına ait. Ermeni Mezaliminin Yüzüncü yılı (2015) münasebetiyle basılmış.

Mübarek Ramazan ayında yazılmayacak yazıları kaleme almak pek hoş değil amma şeytanlar rahat durmuyor.

Büyük şeytan, diğerleri gibi yine soykırımdan bahsederek vazifesini yaptı. Bu vazifeye tapınanlar da devletimize ve milletimize olan düşmanlıklarını soykırım üzerinden sürdürdüler.

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Cumhurbaşkanımız Erdoğan yıllardır şu hakikati, “soykırım” diyen herkese haykırıyor ve ısrarla, inatla açıklamayı görmezden gelenler; inkârlarını, fitnelerini, fesatlarını yaymaktan geri durmuyorlar. Ne diyor Cumhurbaşkanımız:

– “Asla gizlimiz, saklımız yok, arşivlerimiz isteyen herkese açık”.

Bu kadar net daveti duyması ve anlaması gerekenler, kulaklarının üzerine yatarak, düşmanlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar.

Haydi, Haçlı zihniyetiyle hareket eden Batılıları anlıyoruz. Ya içimizdekiler niye arşivlere girip, hakikatlerle yüzleşmek istemiyorlar?

Merhum Kadir Mısıroğlu, yalan söyleyen tarihin tüm yalanlarını ortaya koyan yüzlerce kitap yazmıştır.

Bugüne kadar biri de çıkıp, “Şurası yalan” diyememiştir. Sadece acizliğin bir numunesi olan küfürlerle, hakaretlerle, inkârlarının üzerini örtmeye çalışmışlardır.

“Tarihten Günümüze Ermeni Meselesi Ve Zulümleri” taraflı yazılmış bir eser değil. Kadir Mısıroğlu’na ön yargı ve peşin hükümle bakanlar, eğer meseleyi gerçekten anlamak, bilgilenmek ve hadiseyi adil ve berrak bir zihinle muhakeme etmek istiyorlarsa, kitabı okumalılar ve yalanları varsa ortaya çıkarmalılar.

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Zulümlere dair kitaptan verilecek çok büyük acılar-zalimlikler mevcut. Lakin Ramazan ayında yazılacak şeyler değil.

Ekmeklerini yedikleri, sularını içtikleri, komşuluk ettikleri Müslüman ahaliye öyle zulümler yapılmış ki, insanlık böyle zalimlikleri az görmüştür.

Rahmetli Hasan Celal Güzel’in, “Ermeni Meselesi” üzerine yerli ve yabancı arşivlerden hazırlattığı dört ciltlik “Türkiye Günlüğünde”de mesele detaylarıyla anlatılmıştır.

Dört ciltlik bu eserde ülkemizin saygın isimleri tarihi gerçekleri belgeler üzerinden yazmışlardır. Arşivlerden korkanlar hiç olmazsa bu kitaplara bakabilirler.

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Sözü kitabın ilk sayfalarında yer verilen Dr. Hans Barth’ın, “Ey Türk Uyan” adlı eserinin önsözünden alınan birkaç cümle ile bitirelim:

“Asil ve hoşgörülü bir halk, uzun yıllar, düşman muamelesi gördü ve haksız yere suçlandı. Asırlarca, onunla aynı ülkeyi paylaşan Rumlar ve Ermeniler, sözde ‘Hıristiyan dayanışması’ adına düzenli olarak ona karşı kışkırtıldı ve tehdit edilen Osmanlı, bu sinsi oyun ve açık isyana karşı savunmaya geçince, ikiyüzlü Avrupa, kutsal bir öfkeye bürünerek İslam’a karşı yeni bir Haçlı seferi Başlattı”.

Mesele bundan daha net nasıl anlatılabilir ki?

Eser hakkında: Sebil Yayınları;

0216-553 51 51 www.sebilyayinevi.com

https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/huseyin-ozturk/ermeni-meselesi-ve-zulumler-35682.html