Ermeni askerlerin provokasyonuna Azerbaycanlı subay ‘dur’ dedi

Dağlık Karabağ sınırında Ermeni askerler, Azerbaycan sınır birliklerine yönelik provokasyon girişiminde bulundu. Ermeni askerlerin girişimi Azerbaycanlı subay tarafından engellendi. Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan ordusu tarafından hezimete uğrayan Ermenistan’ın askerleri sınır hattında Azerbaycan muhafızlarının bulunduğu yere gelerek hak iddiasında bulundu. AZERBAYCAN ASKERİ PROVOKASYONA ‘DUR’ DEDİ Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Ermeni askerler Azerbaycan sınır muhafızlarının kontrol ettiği yerden geçmek istedi. Ermeni askerlerin girişimi Azerbaycanlı subay tarafından engellendi. Azerbaycan askerinin sağduyusu, Ermeni ordusunun tahriklerini boşa çıkarttı. Sabah Gazetesi