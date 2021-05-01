Bu nasıl kapanma ki…

Büyük kapanmanın ilk gününde İstanbul’un dört bir yanından gelen fotoğraflara bakıyorum:

Trafik yoğun. Otobüslere ek sefer konmuş.

Bunun nedenini anlamaya çalıştık arkadaşlarla.

Ve şöyle bir izah getirdik kendi kendimize:

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Türkiye genelinde 16 milyon kişi, kapanmadan muaf.

Kim bu muaf tutulanlar?

Çeşitli sektörlerde çalışanlar… Sağlıkçılar… Güvenlikçiler… Adliye çalışanları… Kamu çalışanları… Özel sektör çalışanları…

Ve daha birçok kesim.

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İstanbul, nüfusu en büyük sanayi ve ticaret kenti.

Yani muaf tutulanların çoğu İstanbul’da.

İşte tam da bu nedenle…

Kapanma gününde…

İstanbul’da tuhaf bir yoğunluk var.

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“Bu nasıl kapanma ki?” sorusuna bizim verebildiğimiz kısa, basit ve kestirme cevap bu oldu.

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Ama yine de hepimizin aklında koskocaman bir soru işareti asılı kaldı.

Şöyle bir soru işareti:

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Hepsini anladık da…

Metroya, otobüslere ek sefer koymak da neyin nesi?

Ek seferli tam kapanma mı olur?

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Gerçekten de bu nasıl kapanma ki?

KABA YOBAZ HAM

SOSYAL medyada bir videoya denk geldim.

Görüntüler şöyleydi:

Üsküdar’da adamın biri, camiye gelen kadınları camiden kovuyor.

“Hadis var. Kadınlar camiye giremez” diye büyük laflar ederek.

*

Karşısındaki kadın, “Ben ilahiyat mezunuyum, nereden çıkarıyorsun bunu” diyor.

Adam, “İlahiyat falan anlamam” diye tutumunu sürdürüyor.

*

Necip Fazıl, bu türler için “Kaba softa, ham yobaz” derdi.

*

Adam tam da böyle…

Hem kaba hem yobaz hem de ham.



YAŞAM TARZI SAPTAMASI

YAŞAM tarzına yönelik bu zamana kadar dile getirilen kaygıların çoğu…

Soyuttu. Faraziydi.

Olasılıklar üzerine geliştiriliyordu.

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Bu nedenle de kitlesel bir taban bulamıyordu.

*

Ama mesele somutlaştığı anda…

Kitlesel tabanın nasıl oluştuğu görüldü, görülüyor.

KİMSE PARAM YOK DEMESİN Mİ?

ALİŞAN var ya Alişan…

Televizyon programında şöyle bir söz etmiş:

*

“Bodrum’a iki milyon kişi gitti. Kimse param yok demesin.”

*

Hem Bodrum’da keyif çatıp hem de açlık edebiyatı yapanlar türedi son zamanlarda.

Adamın her şeyi var ama sırf muhalefet yapmak için “Açım” diye bağırıyor.

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Ama böyle tipler var diye…

“Bodrum’a iki milyon kişi gitti. Kimse param yok demesin” diye hüküm verilemez.

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Hakikaten parası olmayanlar var.

Tabii Alişan’ın gözü hep Bodrum’a keyif için gidenlerde olduğu için…

Onları unutması normal.

MASİS ARAM

SOSYAL medyada, özellikle de Twitter’da buram buram öfke var.

Hep bir laf sokma çabası, hep bir olumsuzluk, hep bir moral bozuculuk.

İşte böyle bir ortamın içinde bir çiçek gibi açan…

Masis Aram Gözbek’i öveceğim izninizle…

*

Masis Aram…

Boğaziçi Caz Korosu’nun babası, her şeyi…

Kendisiyle Twitter’da ne zaman karşılaşsam moralim düzeliyor.

Her zaman olumlu, her zaman güler yüzlü…

Şarkılarla, türkülerle hatırlatır iyilikleri, güzellikleri…

Moral bozukluğuna birebir gelir yani.

BODRUM BODRUM

MFÖ’nün ‘Bodrum Bodrum’ şarkısı…

Eski Bodrum’un şarkısıydı.

*

Sanırım o şarkı…

Bodrum’da artık şöyle söyleniyor:

*

Bodrum Bodrum / Sükûnet biraz sükûnet / Bütün isteğim buydu / Biraz az kalabalık / Biraz az trafik / Bütün isteğim buydu / Bodrum Bodrum…

‘HEY GİDİ YILLAR’ KİTAP OLDU

HER pazar günü Hürriyet’te ‘Hey Gidi Yıllar’ sayfası var.

*

Her hafta bir ünlüyü eskiye götürüyor Zeynep Bilgehan.

“Vay! Mehmet Ceyhan gençliğinde böyle miymiş? Vay! Vedat Milor’a bak, artist gibiymiş! Vay! Muazzez İlmiye Çığ’ın gençliğine bak sen!” diye okuduğumuz bir sayfa bu.

*

‘Hey Gidi Yıllar’ kitap oldu.

Hürriyet Kitap’tan çıkan bu kitabı…

Albüm karıştırır gibi karıştırmaktan büyük, çok büyük bir keyif aldım.

Gazete sayfasına sığmayan ilave fotoğraflarla çok daha zenginleşmiş ve tasnifi de harika olmuş.

*

Nasıl deniyordu böyle durumlarda?

Hah buldum! Kitapçınızdan ısrarla isteyiniz.

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/bu-nasil-kapanma-ki-41801031?sessionid=2