YİNE YENİDEN TÜRKİYE JEWROVISION´DA

Liza Cemel

Her sene düzenlenen ve normal şartlarda katılımcıların bir araya geldiği Jewrovision şarkı yarışması, bu sene pandemi şartlarıyla yine sanal ortamda gerçekleşecek. World Bnei Akiva’nın Uluslararası Şarkı Yarışması Jewrovision, Türkiye’nin de katılımıyla 9 Mayıs Pazar günü İsrail saati ile 17:00’da olacak.

World Bnei Akiva; Kudüs merkezli, kar amacı gütmeyen ve Diaspora’daki Yahudi toplumlarıyla çalışan bir organizasyon.

Yarışmanın teması bu sene “Resilience” (Dayanıklılık) olacak. Heyecanla beklenen etkinlikte bu sene 11 ülke, 11 şarkı yarışıyor. Türkiye de bunlardan biri. İsrail bu sene ilk defa katılıyor. Kazananı sizin oylarınız belirleyecek.

Önceden 2 Mayıs Pazar günü düzenlenmesi planlanan Jewrovision 2021, Lag Baomer’de çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan üzücü olay sebebiyle 9 Mayıs Pazar gününe ertelendi.

Sizlerin de oylarınızla dâhil olabileceğiniz bu keyifli etkinlik için desteklerinizi bekliyoruz. Son 9 gün!

Her oy önemli! Her biriniz bu linkten kayıt olup oylamaya katılabilirsiniz: https://www.worldbneiakiva.org/jewrovision2021-register linkten tanıtım videosuna da ulaşabilirsiniz.

#StrONGerTogether #Jewrovision2021

Şalom Gazetesi