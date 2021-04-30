Taner Akçam’a ‘akademik’ tepki: Kürt ağalarını karıştırma!

132 yazar ve araştırmacı yayınladıkları ortak açıklama ile Taner Akçam’ı Duvar’da yayınlanan söyleşisinde Kürt ağaları ve Ermenilerle ilgili söyledikleri nedeniyle kınadı

İsmail Beşikçi, Şakir Epözdemir, Têmûrê Xelîl, Sıdkı Zilan, İbrahim Halil Baran, Roşan Lezgin ve Nimetullah Atal’ın aralarında bulunduğu 132 araştırmacı, yazar ve siyasetçi ortak bir bildiri yayınlayarak Taner Akçam’ı verdiği röportajdaki ifadeleri nedeniyle kınadı.

Akçam, Duvar’dan Filiz Gazi’ye verdiği röportajda, “19. yüzyıl feodal toplumunda örneğin Kürt bölgelerinde Kürt ağaları, evlenen Ermenilerin ilk gece hakkına sahiplerdi. Onun ötesinde Ermeniler çifte vergi veriyordu. Bir devlete normal vergi veriyorlardı, bir de “Hafir” (veya hapir; kiafir) denen yöredeki Kürt feodal yöneticilerine vergi veriyorlardı yani vatandaş sayılmıyorlardı” ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Taner Akçam’a özür dileme çağrısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Prof. Dr. Taner Akçam’ın 20 Nisan 2021 tarihinde, Gazete Duvar’da Filiz Gazi ile yaptığı söyleşide birçoğumuzun katıldığı veya katılmadığı görüşler, belirlemeler yer almaktadır. Bu son derece olağandır. Ancak Akçam söyleşinin bir yerinde, ‘19. yüzyıl feodal toplumunda örneğin Kürt bölgelerinde Kürt ağaları, evlenen Ermenilerin ilk gece hakkına sahiplerdi.’ şeklinde genelleyici bir ifade kullanmaktadır.

Bu yanlış ve temelsiz iddiadan dolayı Taner Akçam’ı kınıyor ve kendisini iki halktan da özür dilemeye davet ediyoruz.”

https://sol.org.tr/haber/taner-akcama-akademik-tepki-kurt-agalarini-karistirma-31180