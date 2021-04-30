Paşinyan: Rusya ile ilişkiler her zaman iyi oldu, şimdi de iyi ve iyi olacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Rus “İzvestiya” gazetesinin muhabirine verdiği mülakatta Ermenistan’da beklenen seçimlerinin özgür ve adil geçmesini önemsedi. Paşinyan vatandaşların kendi özgür iradelerini kullanarak yeni Parlamento seçmesi gerektiğini ifade ederek seçimlerin adil olacağını dile getirdi. Kazan’da Hükümetlerarası konseyi oturumuna iştirak eden Ermenistan Başbakanı Rus gazetecinin sorusuna cevaben Başbakan Yardımcısı Tigran Avinyen ile herhangi bir çelişki olmadığını ve aynı siyasi çizgiyi takip ettiklerini söyledi. Seçimlerden sonra Yerevan ve Moskova arasındaki muhtemel gelişmelerine değinerek Nikol Paşinyan bunun tartışma konusu olmadığını, Ermenistan-Rusya ilişkilerinin hep iyi olduğunu ve iyi olmaya devam edeceğinin altını çizdi. ERMENİ HABER AJANSI Share this: Twitter

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