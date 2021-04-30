Koronavirüse karşı 15 bin doz Rus ‘Sputnik V’ aşısı Karabağ’a ulaştı

Artsakh (Karabağ) Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan resmi Facebook sayfasından paylaşımda bulunarak Rusya Federasyonu’ndan Koronavirüse karşı ‘Sputnik V’ aşısından 15 bin doz getirildiğini bildirdi.

Arayik Harutyunyan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Rus-Ermeni Lazarev Kulübü’ne ve çalışmaları bizzat koordine eden Rusya Devlet Duması Milletvekili Kostandin Zatulin’e derin teşekkürlerimi sunuyorum. Onların sayesinde önümüzdeki günlerde binlerce Artsakh’lı vatandaşlarımız yeni koronavirüs salgınına karşı aşılanacak.”

ERMENİ HABER AJANSI