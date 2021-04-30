Hilal Kaplan eski paylaşımları gösterilince ‘mavi ekran’ verdi: İftiraymış

TV’de bir tartışma programına bağlanan yandaş yazar Hilal Kaplan, kendi paylaşımları için ‘iftira’ dedi.

CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programında Hilal Kaplan ve Prof. Dr. Ümit Kocasakal arasında ‘tweet’ tartışması çıktı.

AKP’ye yakın Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Ümit Kocasakal’ın kendisine eski tweetlerini hatırlatması üzerine ‘iftiraya uğradığını’ savundu. Bunun üzerine de Kocasakal ekranda Kaplan’ın attığı eski tweetlerini gösterdi.

Kaplan ve Mehmet Metiner ise Kocasakal’ın bu yaptığının ‘saygısızlık’ olduğunu savundu, gerilim büyüdü.

Kocasakal, Hilal Kaplan’ın daha önce yaptığı paylaşımları canlı yayında tek tek gösterince Kaplan “iftiraya uğradığını” savundu. Kaplan, daha önce attığı tweetleri okuyan Kocasakal’a “iftiralarınızı size iade ediyorum” dedi. Kocasakal “İftira ise edin” cevabını verdi.

Kaplan söz konusu paylaşımlarında 1915’i soykırım olarak tarif ediyor.

Söz konusu paylaşımları yaptığı kesin olan Kaplan’ın neye iftira dediği ise bilinmiyor.

https://www.birgun.net/haber/hilal-kaplan-eski-paylasimlari-gosterilince-mavi-ekran-verdi-iftiraymis-343188