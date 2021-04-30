1915 Olayları ile ilgili çok kritik belgeler: Savaş sırasında Ermeni hastanesine yardım yapılmış

1915 olaylarına ilişkin Osmanlı belgelerinde neler var? Bu belgelere nereden, nasıl ulaşılabiliyor? Arda Erdoğan ve Barış Tan, bu soruları Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal’a sordu. Ünal sorulara çok kritik belgelerle cevap verdi.

Osmanlı Devleti’nin muazmam bir arşiv hafızası olduğunu belirten Ünal, 1915 Olayları ile ilgili yüz binlerce belge var. Ve bu belgelerin hepsi arşivimizde koruma altında. Araştırmacıların da hizmetine açılmış durumda.

Yedikule’deki Ermeni hastanesine devletin 1. Dünya savaşı sırasında 1.000 liralık yardım yaptığını gösteren belgeye dikkat çeken Uğur Ünal, Ardahan bölgesinde Ermeni çeteler tarafından öldürülen 30 bin Müslüman ile ilgili bir diğer belgeyi de dikkatlerimize sundu.

Son 14 sene içinde sadece 5 Ermeni tarihçinin kurumu ziyaret ettiği bilgisini de paylaşan Ünal, meselenin belgeler üzerinden değil siyaset üzerinden tartışılmasının tercih edildiğini söyledi.

Bütün Ermeniler sevke, tehcire tabi tutuldu demenin de son derece yanlış olduğunu söyleyen Uğur Ünal, Diyarbakır-Harput-Sivas’ta bulunan Ermeniler’in sevkine ihtiyaç yoktur ibaresi bulunan belgeyi de kameralara gösterdi. Bu çok önemli diyerek bir mahalleden çıkartılan tüm ahalinin geri dönmesine izin veren bir belgeyi de kameralarla paylaştı.

Milliyet Gazetesi