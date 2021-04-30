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132 Kürt yazar ve araştırmacıdan Prof. Akçam’a: Delil göster ya da özür dile

2021-04-29

Aralarında İsmail Beşikci’nin de bulunduğu Kürt yazar ve araştırmacılar Prof. Dr. Taner Akçam’ın ‘ilk gece hakkı’ ifadesinin “absürd bir iddia” olduğunu belirterek iki halktan özür dilemesini istedi.

DUVAR – Ermeni Soykırımı’na ilişkin çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Taner Akçam’ın Gazete Duvar’da yayınlanan ‘Gönüllü bir katılım olmasaydı, bu kadar insan öldürülemezdi’ başlıklı röportajında kullandığı ifadeler, 132 Kürt yazar ve araştırmacı tarafından kınandı.

Aralarında İsmail Beşikci, Şakir Epözdemir, Têmûrê Xelîl, Sıdkı Zilan, İbrahim Halil Baran, Roşan Lezgin, İmam Taşçıer ve Nimetullah Atal’ın da bulunduğu 132 isim yayınladıkları ortak açıklamayla Akçam’a “Belge gösterme” çağrısı yaptı.

Ortak açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı: “Akçam söyleşinin bir yerinde, ‘19. yüzyıl feodal toplumunda örneğin Kürt bölgelerinde Kürt ağaları, evlenen Ermenilerin ilk gece hakkına sahiplerdi’ şeklinde genelleyici bir ifade kullanmaktadır…

…İki halkın da uğradığı bunca haksızlık, mağduriyet varken; devasa sorunlar orta yerde duruyor iken, ‘ilk gece hakkı’ gibi absürd bir iddianın sansasyonel bir tarzla ortaya atılması anlaşılır bir durum değildir. Bu, her iki halka da hakarettir. Ayrıca Prof. Taner Akçam’ın üsttenci dilini ve bakışını reddediyoruz. Bu yaklaşım Türk resmi ideolojisinin sol tezahürüdür…

…Bu yanlış ve temelsiz iddiadan dolayı Taner Akçam’ı kınıyor ve kendisini iki halktan da özür dilemeye davet ediyoruz.”

Bildiride imzaları yer alan kişiler:

  1. Abdulkadir KÜÇÜKBAYRAK – Avukat

  2. Abdullah KAHRAMANER –Aktivist

  3. Abdurrahman DEMİR – Gazeteci

  4. Abdurrahman YALÇIN – Eğitimci

  5. Abdurrahim GÖZEGİR – Gazeteci

  6. Abit GÜRSES – Gazeteci

  7. Adem AK – Avukat

  8. Ahmet ACAR – Siyasetçi

  9. Ahmet GEGEZ – Yazar

  10. A.Hakim DAŞ – DGD Yönetici

  11. Ahmet KANİ – Yazar

  12. Ali BURAN – Yazar

  13. Ali GÖKKAYA – Mühendis

  14. Aydın HASAR – İş İnsanı

  15. Aydın RONAK – Müzisyen

  16. Ayşe CENGİZ – Diyetisyen

  17. Azad SAĞNIÇ – Araştırmacı Yazar

  18. Aliseven AKTAŞ – Aktivist Eğitimci

  19. A. Ekber UĞUZ – Trafik Teknisyeni

  20. A. Sidar KİSİN – Sosyal Danışman

  21. Bakır İNANÇ – İş İnsanı

  22. Bahoz ŞAVATA – Araştırmacı Yazar

  23. Baran ZEYDANLIOĞLU – Araştırmacı Yazar

  24. Battal BATTE – Muhesebeci

  25. Barij Celâli – Gazeteci

  26. Behram BİLGİN – Mühendis

  27. Behzat BATTE – Mühendis

  28. Bedran ACAR – PAK

  29. Berzan KILIÇARSLAN – Müzisyen

  30. Cahide Özkök KALYONCU – Aktivist

  31. Celâl TEMEL – Araştırmacı Yazar

  32. Ceng SAĞNIÇ – Siyaset Bilimci (ABD)

  33. Cevher CENGİZ – Siyasetçi

  34. Dr. Muhammet GÖZÜTOK – Felsefeci

  35. Erdoğan AKTAŞ – Aktivist

  36. Ertan İLDEN – Mühendis

  37. Eser Karayel – Psikolog

  38. Fahri KARAKOYUN – Avukat

  39. Fahriye ADSAY – Çevirmen Yazar

  40. Fatê ESKER – Eğitimci

  41. Faysal FIRAT – Aktivist

  42. Ferhat SAĞNIÇ – Nivîskar

  43. Fethullah ELÇİ – Avukat

  44. Ferzende BOZKUŞ- İş İnsanı

  45. Fırat SÖZERİ – Yazar

  46. Fuad KUMRUASLAN – Aktivist

  47. Haluk YILDIZHAN – Esnaf

  48. Hekim COŞKUN – Aktivist-Mali Müşavir

  49. Hasan DOĞAN – Ticaret

  50. Hüseyin ASLAN – Mühendis

  51. Hüseyin ELÇİ – İlahiyatçı

  52. Hüseyin TOPAL – Avukat

  53. Hüseyin TURHALLI – Yazar

  54. İbrahim ASLAN – Mühendis

  55. İbrahim GÜÇLÜ – Avukat

  56. İbrahim GÜRBÜZ – Yazar

  57. İbrahim Halil BARAN – PAKURD

  58. İbrahim MASOOD – Siyasetçi

  59. İbrahim MUTLU – Mali Müşavir

  60. İbrahim UEREYİL- Akademi (Almanya)

  61. İhsan TAŞ – Yazar

  62. İmam TAŞÇIER – Milletvekili

  63. İrfan AMEDÎ – Teolog

  64. İsmail BEŞİKÇİ – Sosyolog Yazar

  65. İzzet BEKTAŞ – Mali Müşavir

  66. İzzet ÇELEBİ – Aktivist

  67. Kadir SATİK – Yayıncı

  68. Kahraman OĞUZ – Sanatçı

  69. Halil MİRKAN – İş İnsanı

  70. Kamil SÜMBÜL – Mühendis

  71. Kasım FIRAT –Şeyh Said Derneği

  72. Kejê BÊMAL – Gazeteci

  73. Kerem SERHEDİ – Araştırmacı Yazar

  74. Kemal SÜPHANDAĞ – Yazar

  75. Kenan Fani DOĞAN – Siyasetçi

  76. Köroğlu KARAASLAN – Yayıncı

  77. Leyla DENLİ – Haber Editörü

  78. Mahmut Feyzi FIRAT – Aktivist

  79. Mehmet Ali ERDOĞAN – Avukat

  80. Mehmet ERMİŞ – PAK PM

  81. Mesut BAŞTÜRK – Yazar

  82. Mevlüt ŞENER – Avukat

  83. Mucahit Özden HUN – Araştırmacı Yazar

  84. Muhammed SALAR – Yazar

  85. Muhsin TAŞAR – Avukat

  86. Murat SATIK – Yayıncı (Le Monde Kürtçe)

  87. Mustafa BALBAL – Yazar

  88. Mustafa KONUK – Matbaacı

  89. Mutlu CAN – Yazar

  90. Mihemed Seid TEMEL – Yazar

  91. Mihraç MUSTAFA – Gazeteci

  92. Necdet GÜNDEM – Yazar

  93. Nedim BARAN – Yayıncı

  94. Nezir CİBO – Tarihçi Yazar

  95. Nihat GÜLTEKİN – Yazar

  96. Nihat KARADEMİR – Yazar

  97. Nimetullah ATAL – Bitlis Akademi

  98. Nizamettin ELÇİ – Şair Yazar

  99. Nurullah TİMUR – PAK

  100. Ömer ÖZMEN – Eğitimci

  101. Ömer BARAN – Eğitimci

  102. Ramazan BULUT – Aktivist

  103. Ramazan KAHRAMANER – Futb.Teknik Direktör

  104. Reşid DELİ – Aktivist

  105. Roşan LEZGİN – Araştırmacı Yazar

  106. Rozerin URUCU – Gazeteci (Paris)

  107. Ruken Hatun TURHALLI – Gazeteci

  108. Rûken YEŞİLBİNGÖL – Tercüman

  109. Selahattin GÜVENÇ – Göç-Der

  110. Seid VEROJ – Araştırmacı Yazar

  111. Serhat YALÇIN – Öğretmen

  112. Serbest Ferhan SİNDİ – Yazar

  113. Serdem KAHRAMAN – Yayıncı

  114. Sıddık Sami FEROĞLU – Aktivist

  115. Sıdkı ZİLAN – Avukat

  116. Suad HAYMATLOS – Yazar

  117. Suphi ÖZGEN – HEZ-KURD

  118. Sibel KORKMAZ – Çevirmen

  119. Şahin AYAZ – Yazar

  120. Şakir EPÖZDEMİR – Yazar

  121. Şeyhmus TURŞUK – Doktor

  122. Şeyhmus AĞIRMAN – Mühendis

  123. Şükrü KAHRAMAN – Eğitimci

  124. Têmûrê Xelîl – Çevirmen Yazar

  125. Veysi AKKUŞ – Eğitimci

  126. Yaşar KARADOĞAN – Yazar

  127. Yekta UZUNOĞLU – Doktor (Çek Cum)

  128. Yusuf Ziya DÖĞER – Sosyolog Yazar

  129. Yüksel AVŞAR – Aktivist

  130. Xalid SADİNİ – Yazar

  131. Zerya DİLSOZ – Teolog

  132. Qahir BATEYİ – Yayıncı Yazar

(HABER MERKEZİ)

Gazete Duvar

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