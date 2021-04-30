132 Kürt yazar ve araştırmacıdan Prof. Akçam’a: Delil göster ya da özür dile

Aralarında İsmail Beşikci’nin de bulunduğu Kürt yazar ve araştırmacılar Prof. Dr. Taner Akçam’ın ‘ilk gece hakkı’ ifadesinin “absürd bir iddia” olduğunu belirterek iki halktan özür dilemesini istedi.
DUVAR – Ermeni Soykırımı’na ilişkin çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Taner Akçam’ın Gazete Duvar’da yayınlanan ‘Gönüllü bir katılım olmasaydı, bu kadar insan öldürülemezdi’ başlıklı röportajında kullandığı ifadeler, 132 Kürt yazar ve araştırmacı tarafından kınandı.
Aralarında İsmail Beşikci, Şakir Epözdemir, Têmûrê Xelîl, Sıdkı Zilan, İbrahim Halil Baran, Roşan Lezgin, İmam Taşçıer ve Nimetullah Atal’ın da bulunduğu 132 isim yayınladıkları ortak açıklamayla Akçam’a “Belge gösterme” çağrısı yaptı.
Ortak açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı: “Akçam söyleşinin bir yerinde, ‘19. yüzyıl feodal toplumunda örneğin Kürt bölgelerinde Kürt ağaları, evlenen Ermenilerin ilk gece hakkına sahiplerdi’ şeklinde genelleyici bir ifade kullanmaktadır…
…İki halkın da uğradığı bunca haksızlık, mağduriyet varken; devasa sorunlar orta yerde duruyor iken, ‘ilk gece hakkı’ gibi absürd bir iddianın sansasyonel bir tarzla ortaya atılması anlaşılır bir durum değildir. Bu, her iki halka da hakarettir. Ayrıca Prof. Taner Akçam’ın üsttenci dilini ve bakışını reddediyoruz. Bu yaklaşım Türk resmi ideolojisinin sol tezahürüdür…
…Bu yanlış ve temelsiz iddiadan dolayı Taner Akçam’ı kınıyor ve kendisini iki halktan da özür dilemeye davet ediyoruz.”
Bildiride imzaları yer alan kişiler:
- Abdulkadir KÜÇÜKBAYRAK – Avukat
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Abdullah KAHRAMANER –Aktivist
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Abdurrahman DEMİR – Gazeteci
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Abdurrahman YALÇIN – Eğitimci
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Abdurrahim GÖZEGİR – Gazeteci
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Abit GÜRSES – Gazeteci
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Adem AK – Avukat
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Ahmet ACAR – Siyasetçi
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Ahmet GEGEZ – Yazar
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A.Hakim DAŞ – DGD Yönetici
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Ahmet KANİ – Yazar
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Ali BURAN – Yazar
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Ali GÖKKAYA – Mühendis
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Aydın HASAR – İş İnsanı
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Aydın RONAK – Müzisyen
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Ayşe CENGİZ – Diyetisyen
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Azad SAĞNIÇ – Araştırmacı Yazar
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Aliseven AKTAŞ – Aktivist Eğitimci
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A. Ekber UĞUZ – Trafik Teknisyeni
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A. Sidar KİSİN – Sosyal Danışman
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Bakır İNANÇ – İş İnsanı
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Bahoz ŞAVATA – Araştırmacı Yazar
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Baran ZEYDANLIOĞLU – Araştırmacı Yazar
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Battal BATTE – Muhesebeci
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Barij Celâli – Gazeteci
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Behram BİLGİN – Mühendis
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Behzat BATTE – Mühendis
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Bedran ACAR – PAK
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Berzan KILIÇARSLAN – Müzisyen
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Cahide Özkök KALYONCU – Aktivist
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Celâl TEMEL – Araştırmacı Yazar
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Ceng SAĞNIÇ – Siyaset Bilimci (ABD)
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Cevher CENGİZ – Siyasetçi
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Dr. Muhammet GÖZÜTOK – Felsefeci
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Erdoğan AKTAŞ – Aktivist
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Ertan İLDEN – Mühendis
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Eser Karayel – Psikolog
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Fahri KARAKOYUN – Avukat
-
Fahriye ADSAY – Çevirmen Yazar
-
Fatê ESKER – Eğitimci
-
Faysal FIRAT – Aktivist
-
Ferhat SAĞNIÇ – Nivîskar
-
Fethullah ELÇİ – Avukat
-
Ferzende BOZKUŞ- İş İnsanı
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Fırat SÖZERİ – Yazar
-
Fuad KUMRUASLAN – Aktivist
-
Haluk YILDIZHAN – Esnaf
-
Hekim COŞKUN – Aktivist-Mali Müşavir
-
Hasan DOĞAN – Ticaret
-
Hüseyin ASLAN – Mühendis
-
Hüseyin ELÇİ – İlahiyatçı
-
Hüseyin TOPAL – Avukat
-
Hüseyin TURHALLI – Yazar
-
İbrahim ASLAN – Mühendis
-
İbrahim GÜÇLÜ – Avukat
-
İbrahim GÜRBÜZ – Yazar
-
İbrahim Halil BARAN – PAKURD
-
İbrahim MASOOD – Siyasetçi
-
İbrahim MUTLU – Mali Müşavir
-
İbrahim UEREYİL- Akademi (Almanya)
-
İhsan TAŞ – Yazar
-
İmam TAŞÇIER – Milletvekili
-
İrfan AMEDÎ – Teolog
-
İsmail BEŞİKÇİ – Sosyolog Yazar
-
İzzet BEKTAŞ – Mali Müşavir
-
İzzet ÇELEBİ – Aktivist
-
Kadir SATİK – Yayıncı
-
Kahraman OĞUZ – Sanatçı
-
Halil MİRKAN – İş İnsanı
-
Kamil SÜMBÜL – Mühendis
-
Kasım FIRAT –Şeyh Said Derneği
-
Kejê BÊMAL – Gazeteci
-
Kerem SERHEDİ – Araştırmacı Yazar
-
Kemal SÜPHANDAĞ – Yazar
-
Kenan Fani DOĞAN – Siyasetçi
-
Köroğlu KARAASLAN – Yayıncı
-
Leyla DENLİ – Haber Editörü
-
Mahmut Feyzi FIRAT – Aktivist
-
Mehmet Ali ERDOĞAN – Avukat
-
Mehmet ERMİŞ – PAK PM
-
Mesut BAŞTÜRK – Yazar
-
Mevlüt ŞENER – Avukat
-
Mucahit Özden HUN – Araştırmacı Yazar
-
Muhammed SALAR – Yazar
-
Muhsin TAŞAR – Avukat
-
Murat SATIK – Yayıncı (Le Monde Kürtçe)
-
Mustafa BALBAL – Yazar
-
Mustafa KONUK – Matbaacı
-
Mutlu CAN – Yazar
-
Mihemed Seid TEMEL – Yazar
-
Mihraç MUSTAFA – Gazeteci
-
Necdet GÜNDEM – Yazar
-
Nedim BARAN – Yayıncı
-
Nezir CİBO – Tarihçi Yazar
-
Nihat GÜLTEKİN – Yazar
-
Nihat KARADEMİR – Yazar
-
Nimetullah ATAL – Bitlis Akademi
-
Nizamettin ELÇİ – Şair Yazar
-
Nurullah TİMUR – PAK
-
Ömer ÖZMEN – Eğitimci
-
Ömer BARAN – Eğitimci
-
Ramazan BULUT – Aktivist
-
Ramazan KAHRAMANER – Futb.Teknik Direktör
-
Reşid DELİ – Aktivist
-
Roşan LEZGİN – Araştırmacı Yazar
-
Rozerin URUCU – Gazeteci (Paris)
-
Ruken Hatun TURHALLI – Gazeteci
-
Rûken YEŞİLBİNGÖL – Tercüman
-
Selahattin GÜVENÇ – Göç-Der
-
Seid VEROJ – Araştırmacı Yazar
-
Serhat YALÇIN – Öğretmen
-
Serbest Ferhan SİNDİ – Yazar
-
Serdem KAHRAMAN – Yayıncı
-
Sıddık Sami FEROĞLU – Aktivist
-
Sıdkı ZİLAN – Avukat
-
Suad HAYMATLOS – Yazar
-
Suphi ÖZGEN – HEZ-KURD
-
Sibel KORKMAZ – Çevirmen
-
Şahin AYAZ – Yazar
-
Şakir EPÖZDEMİR – Yazar
-
Şeyhmus TURŞUK – Doktor
-
Şeyhmus AĞIRMAN – Mühendis
-
Şükrü KAHRAMAN – Eğitimci
-
Têmûrê Xelîl – Çevirmen Yazar
-
Veysi AKKUŞ – Eğitimci
-
Yaşar KARADOĞAN – Yazar
-
Yekta UZUNOĞLU – Doktor (Çek Cum)
-
Yusuf Ziya DÖĞER – Sosyolog Yazar
-
Yüksel AVŞAR – Aktivist
-
Xalid SADİNİ – Yazar
-
Zerya DİLSOZ – Teolog
-
Qahir BATEYİ – Yayıncı Yazar
(HABER MERKEZİ)
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