132 Kürt yazar ve araştırmacıdan Prof. Akçam’a: Delil göster ya da özür dile

Aralarında İsmail Beşikci’nin de bulunduğu Kürt yazar ve araştırmacılar Prof. Dr. Taner Akçam’ın ‘ilk gece hakkı’ ifadesinin “absürd bir iddia” olduğunu belirterek iki halktan özür dilemesini istedi.

DUVAR – Ermeni Soykırımı’na ilişkin çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Taner Akçam’ın Gazete Duvar’da yayınlanan ‘Gönüllü bir katılım olmasaydı, bu kadar insan öldürülemezdi’ başlıklı röportajında kullandığı ifadeler, 132 Kürt yazar ve araştırmacı tarafından kınandı.

Aralarında İsmail Beşikci, Şakir Epözdemir, Têmûrê Xelîl, Sıdkı Zilan, İbrahim Halil Baran, Roşan Lezgin, İmam Taşçıer ve Nimetullah Atal’ın da bulunduğu 132 isim yayınladıkları ortak açıklamayla Akçam’a “Belge gösterme” çağrısı yaptı.

Ortak açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı: “Akçam söyleşinin bir yerinde, ‘19. yüzyıl feodal toplumunda örneğin Kürt bölgelerinde Kürt ağaları, evlenen Ermenilerin ilk gece hakkına sahiplerdi’ şeklinde genelleyici bir ifade kullanmaktadır…

…İki halkın da uğradığı bunca haksızlık, mağduriyet varken; devasa sorunlar orta yerde duruyor iken, ‘ilk gece hakkı’ gibi absürd bir iddianın sansasyonel bir tarzla ortaya atılması anlaşılır bir durum değildir. Bu, her iki halka da hakarettir. Ayrıca Prof. Taner Akçam’ın üsttenci dilini ve bakışını reddediyoruz. Bu yaklaşım Türk resmi ideolojisinin sol tezahürüdür…

…Bu yanlış ve temelsiz iddiadan dolayı Taner Akçam’ı kınıyor ve kendisini iki halktan da özür dilemeye davet ediyoruz.”

Bildiride imzaları yer alan kişiler:

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(HABER MERKEZİ)

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