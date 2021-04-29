Vedat Milor’dan nefret söylemine tepki: Emre yazıyor değil, Emre atıyor

‘Emre Yaziyor’ adlı Twitter hesabından, Vedat Milor ve ailesi hakkında nefret söylemi içeren, ırkçı paylaşım yapıldı. Milor tepkisini, “Emre yazıyor değil, Emre atıyor” sözleriyle dile getirdi.

DUVAR – Korona salgını nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak ‘tam kapanma’ yasağı döneminde marketlerden içki satışının yasaklanması tartışmalara neden olurken, gastronomi yazarı Vedat Milor da tepkisini sosyal medyadan, “1- Koronavirüs aşısını bulduk. 2- Koronavirüsün yayılması ile içki arasındaki ilişkiyi ilk kez biz tespit ettik… Tıp alanında Türkler olarak dünyanın geri kalanına haksız rekabet teşkil ettik salgın döneminde” paylaşımıyla gösterdi.

Milor bu paylaşımının ardından trollerin hedefi oldu. ‘Emre Yaziyor’ hesabının sahibi Emre Erciş de, Vedat Milor’un bu tweetini alıntılayıp, Milor ailesinin ‘Sebatay akrabalık zinciri’ bulunduğunu belirterek, nefret söylemi içeren ifadeler kullandı.

MİLOR: BU AİLELERLE KAN BAĞIM YOK AMA OLSA NE OLUR?

Vedat Milor ise söz konusu tweetteki iddiaların hatalı olduğunu belirterek, şunları yazdı:

“Emre Yazıyor değil, Emre Atıyor. Bir defa baştan sona hatalı. Bu ailelerle kan bağım yok. Ama olsa ne olacak? Gurur duyardım. Gayet başarılı aileler var. Daha da önemlisi, yazdıkları nefret söylemi barındırıyor, ırkçı ve suç teşkil ediyor.”

Emre Yazıyor değil, Emre Atıyor. Bir defa baştan sona hatalı. Bu ailelerle kan bağım yok. Ama olsa ne olacak?Gurur duyardım. Gayet başarılı aileler var. Daha da önemlisi, yazdıkları nefret söylemi barındırıyor, ırkçı ve suç teşkil ediyor. Emre Okuyor ise, ailemden de bahsedeyim: https://t.co/osFmYCCEWu — Vedat Milor (@vedatmilor) April 28, 2021

Erciş, Milor’un yanıtı üzerine bu kez tehditkar bir dille, “Şahsıma ‘sallıyor’ dediğiniz için özür dileyin yarın sülalenizi sadece 50 twit yazayım. Bence bu teklifi bir düşünün yarın saat 19:00’a kadar size zaman…” diye yazdı.

“Sallıyorum” diye yazıp ayrıca ırkçı imalar için 50 tane özür tiviti atmak için yarın saat 19:00’a kadar vaktiniz var.



Bu teklifi düşünmeye bile gerek yok. Pınar Hanım’ın dediği gibi “No brainer”… https://t.co/BukB2MUBml — Vedat Milor (@vedatmilor) April 28, 2021

Milor ise “‘Sallıyorum’ diye yazıp ayrıca ırkçı imalar için 50 tane özür tiviti atmak için yarın saat 19:00’a kadar vaktiniz var. Bu teklifi düşünmeye bile gerek yok.” yanıtını verdi.

RABİA NAZ’IN BABASINI DA SUÇLAMIŞTI

Emre Erçiş ismi kamuoyu gündemine ilk olarak çok kısa sürede kapatılan ‘Karşı’ gazetesiyle gelmişti. Nisan 2016’da ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erciş, o tarihten sonra sosyal medya üzerinden hükümete yakın paylaşımlar yapmaya başladı. Erçiş’in ismi son olarak, Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili baba Şaban Vatan’ı suçlu göstermeye çalışan paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. (HABER MERKEZİ)