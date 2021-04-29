Grigoryan ve Patruşev, Ermenistan ve Rusya Güvenlik Konseyi ofisleri arasında 2021-2022 işbirliği planını onayladı

Grigoryan ve Patruşev, Ermenistan ve Rusya Güvenlik Konseyi ofisleri arasında 2021-2022 işbirliği planını onayladı

28 Nisan’da KGAÖ Güvenlik Konseyleri Sekreterleri Komitesi’nin Duşanbe, Tacikistan’daki oturumu çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile bir araya geldi.

Ermenistan Güvenlik Konseyi’nden bir yetkili verdiği demeçte, tarafların Ermenistan ve Rusya liderleri arasındaki özel ilişkileri ve yoğun temasları vurguladıklarını söyledi. Her iki taraf da savunma bakanlıkları ile Ermenistan ve Rusya’nın özel servisleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine dikkat çekti.

Güvenli bir ortamın sağlanması bağlamında, Armen Grigoryan, ilişkilerin stratejik ve müttefik doğasını dikkate alarak, iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini vurgulayarak, Ermeni Silahlı Kuvvetlerinde yürütülen büyük ölçekli reformlara değindi.

Nikolay Patruşev ise Rus barışı koruma güçlerinin Dağlık Karabağ’daki normal yaşamı geri getirmenin mümkün olduğu faaliyetlerine dikkat çekti. Yetkili, bölgesel altyapının geliştirilmesi gereğini de vurguladı” denildi.

Kaynağa göre, görüşmede Ermenistan ve Rusya Güvenlik Konseyleri ofisleri arasında 2021-2022 dönemi anlaşması onaylandı.

Görüşmenin sonunda taraflar yakın gelecekte karşılıklı ziyaretler konusunda anlaşmaya vardılar.

Ermenistan Kamu Radyosu