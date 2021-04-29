Ermenistan’ın Syunik bölgesi üzerinden Azerbaycan’a koridor sağlaması söz konusu değil

Ermenistan Ulusal Güvenlik Müdür Yardımcısı Stepan Melkonyan gazetecilerein sorularına cevaben Ermeistan’ın güneyinde bulunan Syunik idari bölgesinde Azerbaycan’a verilecek herhangi bir koridorun söz konusu olmadığını ifade etti.

Konuyla ilgili yaptığı yorumda Ulusal Güvelik yetkilisi şu ifadelere yer verdi:

“Onlar çok şey söyleyebilir, fakat koridor hakkında herhangi bir görüşme yok. Herhangi bir koridor söz konusu olamaz da. Bildiğiniz gibi Başbakan’ın önderliğinde komisyon lojistik yollarının mümkün seçenekleri hakkında araştırmalar gerçekleştiriyor. Tranzit yolları olabilir, demiryolu olabilir ama kesinlikle koridor seçeneği söz konusu olamaz.”

ERMENİ HABER AJANSI