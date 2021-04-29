Ermenistan önümüzdeki hafta 100.000 doz Çin koronavirüs aşısı alacak

Önümüzdeki hafta Ermenistan, 50.000 hasta için 100.000 doz Çin koronavirüs aşısı alacak. Sağlık Bakanı Vekili Anahit Avanesyan gazetecilere bunu anlattı.

Ona göre, Ermenistan aşıyı bağış olarak aldı ve sadece transferini organize etti.

Ön anlaşması olan Novovax aşısının da satın alınması planlanıyor, ancak teslimat şartları ve fiyatı konusunda henüz bir anlaşma yok.

Sputnik V aşısına gelince, daha büyük partiler elde etmek için çalışmalar devam ediyor. İki gün önce, Ermenistan’a 14.000 kişilik bir grup geldi ve gelecekte başka partiler bekleniyor.

Başbakan Vekili Tigran Avinyan’a göre, “Sputnik V”nin Ermenistan’da ortak üretime başlama olanakları araştırılmalı, Rus ortaklarla tartışılmalı.

Ermenistan Kamu Radyosu