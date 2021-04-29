Artsakh ombudsmanı, uluslararası örgütleri Azerbaycan’ın yasadışı eylemlerine karşı açık mekanizmalar kullanmaya çağırıyor

Artsakh Ombudsman Geğam Stepanyan’ın bildirdiğine göre, 25 Nisan’da Azerbaycan tarafı, Ermeni Apostolik Kilisesi Artsakh Piskoposluğunun görevlileri tarafından yapılan töreninin planlandığı Dadivank’ta 25 Ermeni hacı girmesini engelledi.

Ombudsman, “Açıkça yanlış ve temelsiz bahanelerle müminlerin Dadivank’a girişini engelleyen Azerbaycan ordusu, Ermeni Apostolik Kilisesi’nin önemli manevi törenini devirmeyi hedefledi. Böylece Azerbaycan tarafı, Dadivank Manastırı’na Ermeni inananların girip dini törenleri yapabilecekleri Rus barış güçlerinin arabuluculuğuyla varılan anlaşmayı ihlal etti. Manevi ve dini hak ve özgürlükler, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde ve ihlali insan onuru, hakları ve özgürlüklerine taciz olan diğer temel uluslararası belgelerde yer almaktadır. Kendini kültürel ve dinsel çeşitlilik ülkesi ilan eden Azerbaycan, işgal ettiği topraklarda uluslararası kabul görmüş normları hiçe sayan, Ermeni halkının kültürel değerlerine saygısızlık eden, saygısızlık eden ve tahrip eden, kasıtlı olarak Ermeni yazıtlarını ve izlerini temizleyerek Ermeni inananların girmesine yapay olarak engel oluyor. Azerbaycan Cumhuriyeti ombudsmanı, bu olay hakkında ilgili uluslararası yapıları da bilgilendirecek ve onları Azerbaycan’ın yasadışı eylemlerine karşı açık mekanizmalar kullanmaya çağıracaktır” diye yazdı.

Ermenistan Kamu Radyosu