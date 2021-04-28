TTK’dan, Türk-Ermeni ilişkileri videosu

TTK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Selvi’nin, Türk-Ermeni ilişkilerini tüm yönleriyle anlattığı video dizisi, kurumun Twitter ve YouTube hesabından yayınlanmaya başlandı. Videolar; “İlk Temaslar”, “Milliyetçilik Çağında Ermeni Toplumu”, “Anadolu’da İlk Ermeni Ayaklanmaları”, “Anadolu’da Misyonerlik Faaliyetleri ve Ermeni Olayları”, “Osmanlı Devleti’nde Ermeni Nüfusu”, “II. Meşrutiyet Dönemi’nde Ermeniler”, “Soykırım Anlatısı Nasıl İnşa Edildi?”, “Tehcire Giden Yol”, “24 Nisan 1915’te Ne Oldu?”, “Ermeni Diasporası Ne İstiyor?” konularını içeriyor.

Türk-Ermeni ilişkileri üzerine önde gelen bilim insanlarından olan Selvi, çalışmalarını kurucusu olduğu Sakarya Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi’nde yürütüyor. Sultan’a Suikast, Bir Ermeni Komitacının İtirafları, Millet-i Sadıkada İsyan: Ermeni Komitacılarının Gizli Mektupları isimli kitapların da yazarı olan Selvi’nin İngilizce’ye de çevrilerek dünya çapındaki arşivlere giren “Birinci Dünya Savaşı’ndan Lozan’a Ermeni Sorunu” isimli bir çalışması da bulunuyor.

Milliyet Gazetesi