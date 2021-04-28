‘Talat Paşa’ tartışması

ANKARA Milliyet – Özdağ, Paylan’ın mesajına karşılık dün yaptığı paylaşımda, “Terbiyesiz tahrikçi adam. Çok memnun değilsen çek git cehennemin dibine. Talat Paşa vatansever Ermenileri değil senin gibi arkadan vuranları sürdü. Sen de zamanı gelince bir Talat Paşa deneyimi yaşayacaksın ve yaşamalısın” ifadesini kullandı.

Paylan, Özdağ’ın mesajına, “Halkımı imha eden zihniyetin kalıntısı ‘yine yaparız’ diyor. Siz vurdunuz da, biz ölmedik mi? Öldük. Ama geride kalanlar adalet mücadelesini hiç bırakmadı. Benden sonra da bırakmazlar. Bu ülkenin vicdanlı çoğunluğu, meydanı senin gibi faşistlere terk etmedi, yine terk etmezler” ifadeleriyle yanıt verdi.

‘Taşnak kalıntısı’

Özdağ ise Paylan’a yanıt olarak, “Taşnak kalıntısı, ASALA uzantısı, PKK yandaşı. Yüz binlerce Türkü katlettiniz, ordumuzu arkadan vurdunuz. Yapanlar cezalarını çekti. Vatansever Ermenilere kimse dokunmadı. Ama senin kanında Taşnak-ASALA-PKK virüsü dolaşıyor. Sen Türk milletinin azılı düşmanısın” mesajını paylaştı.

‘Hiç yakışmadı’

Emekli Büyükelçi ve CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz de Özdağ’a tepki gösterdi. Çeviköz, “Hiç yakışmadı Ümit Hoca… Kendinizce hangi gerekçeye göre olursa olsun, bir insana böyle bir tehditte bulunmak hiç yakışmadı…” ifadelerini kullandı.

Özdağ ise Çeviköz’e sosyal medya hesbından verdiği yanıtta “Türk büyükelçisi, Atatürk’ün kurduğu partinin milletvekili Ermeni teröristler tarafından şehit edilen Talat Paşa’ya hakaret eden HDP/PKK’lı Taşnak/ASALA çizgisindeki kişiyi savunmak için Ümit Özdağ’a saldırıyor. Bundan sonra sadece büyükelçisiniz benim için ama Türk değilsiniz” ifadelerini kullandı.

İHD’den suç duyurusu

İHD-Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyonu’dan yapılan açıklamada, “HDP’li Ermeni milletvekili Garo Paylan’ı ırkçı saiklerle tehdit eden Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunduk” denildi.

Özdağ, yaptığı açıklamada ise, “Yapılan hakaretlere cevap verdim. Türk milletine, Türk tarihine yapılan ahlaksız, alçakça ve terbiyesizce bir saldırı vardı. Cevabımın da sonuna kadar arkasındayım” dedi.

Koncuk’tan destek

Özdağ ile yeni parti kurma hazırlığını sürdüren Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk da Twitter’da Paylan’ın paylaşımını alıntılayarak, “Talat Paşa şehidimizdir. Milletini arkadan vuranlara karşı asil bir mücadele ortaya koydu. Senin Talat Paşa’yı takdir etmen zaten şaşırtıcı olurdu. Sen bu ülkeye sadakatla bağlı Ermeni vatandaşlarımızı değil, ancak Türk düşmanlarını temsil edebilirsin. Talat Paşa’ya selam olsun” ifadesini kullandı.

Milliyet Gazetesi