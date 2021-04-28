SÜRYANİ KADİM CEMAATİNDEN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALTINDA PASKALYA VE SONRASI İÇİN DÜZENLEMELER

HYETERT – Bu Pazar Paskalya Bayramını kutlamaya hazırlanan Süryani Kadim Cemaati Ruhani Kurul ve Vakıf Yönetim Kurulu, Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kutsal Cuma, Paskalya ve akabindeki Pazar Ayinleri ile 15, 40 ve seneyi devriye törenleri ile ilgili bir duyuru yayınladı.

İkinci bir duyuruya kadar geçerli olacak bu duyuruya göre;

30 Nisan Cuma günü dahil, kiliseler toplu dua ve ayinlere kapalı olacaktır.

2 Mayıs Pazar günü Bayram Ayin’i cemaatin katılımı olmadan sadece Tarlabaşı Meryemana Metropolitlik Kilisesi’nde yapılacaktır. Saat 09.30’da sabah duası başlayacak, Kutsal Ayin saat 10.15’te canlı olarak yayınlanacak, saat 12.00’da sona erecektir.

3 Mayıs Pazartesi bayramın ikinci günü Mezarlıkta sabah duası ve Ayin yapılmayacak, vefat dışında tüm hafta boyunca ruhani bulundurulmayacaktır. Ancak Tarlabaşı Meryemana Metropolitlik Kilisesin’de Ayin yapılacak, bütün ölüler için dua edilecektir. Ayin canlı olarak saat 10.15’te naklen yayınlanıp, saat 11.45’te sona erecektir.

Pazar Ayinleri, Tarlabaşı Meryemana Metropolitlik kilisesinde, cemaatin katılımı olmadan yapılacaktır. Sabah saat 9.30’da dua başlayacak, kutsal ayin saat 10.15’te canlı olarak yayınlanacak, saat 11.45’te sona erecektir.

3 Mayıs’tan itibaren 15, 40 ve seneyi devriyeler, cemaatin katılımı olmadan çarşamba ve cuma günleri Tarlabaşı Meryemana Metropolitlik Kilisesi’nde icra edilecektir. Ayinler saat 11.00’de canlı olarak yayınlanacak ve saat 12.00’de sona erecektir. Arzu edenler Pazar günleri de yapabilecektir.